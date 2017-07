Melo piensa en Rockets y Cavaliers: Millsap a Nuggets;Lowry sigue con Raptors

El alero estrella Carmelo Anthony, tras la marcha de Phil Jackson como presidente de operaciones de los Knicks de Nueva York, piensa que podría autorizar su traspaso si los equipos a los que llegue sean los Rockets de Houston o los Cavaliers de Cleveland.

Anthony tiene en su contrato la cláusula de no poder ser traspasado a otro equipo sin su autorización, pero los Rockets, con la llegada del base Chris Paul para unirse al escolta James Harden, además de fichar al alero TJ Tucker y la continuidad del pívot brasileño Nené Hilario, por tres años y 11 millones de dólares, pueden apostar fuerte.

Pero de acuerdo a varias fuentes cercanas a Anthony, su gran deseo sigue siendo el poder llegar a los Cavaliers, donde podría reunirse con su gran amigo el alero estrella LeBron James.

Aunque Anthony no quiso aceptar la propuesta que le hizo Jackson antes de irse de trabajar a un equipo donde pudiese luchar por el título de liga, no le han cambiado las cosas, ya que los directivos del equipo neoyorquino no quieren ofrecer contratos a largo plazo a jugadores veteranos.

De cualquier manera, Anthony controla la situación ya que tiene un contrato garantizado por 54 millones de dólares y dos temporadas más, y 8,1 millones de dólares si al final decidiese ceder la cláusula de traspaso.

Los que si consiguieron al ala-pívot de más clase en el mercado de los agentes libres, Paul Millsap, fueron los Nuggets de Denver al llegar a un acuerdo con el exjugador de los Hawks de Atlanta para que firme contrato por tres años y 90 millones de dólares.

De acuerdo a varias fuentes periodísticas, encabezadas por "The Vertical", Millsap, de 32 años, la tercera temporada no está garantizada y sería opción del equipo.

La llegada de Millsap a los Nuggets le permitiría formar pareja con el pívot serbio Nikola Jokic, dado que el italiano Danilo Gallinari no tiene previsto volver con los Nuggets y ya se habla de su posible llegada a Los Angeles Clippers, equipo con el que se ha entrevistado.

El que no cambiará de equipo será el base Kyle Lowry, que ha aceptado la oferta de los Raptors de Toronto de firmar un nuevo contrato por tres años y 100 millones de dólares.

Lowry dio a conocer el acuerdo a través de la página de internet "The Players Tribune", donde valoró que todas las opciones que debía tener en cuenta le llevaron a continuar en "casa".

Los Raptors también mantuvieron al ala-pívot hispano congoleño Serge Ibaka, que aceptó la oferta del equipo de Toronto por tres años y 65 millones de dólares.

Lowry no quiso quedarse con su último año de contrato que aún le quedaba con los Raptors, el firmado en julio del 2014, y en el que el equipo de Toronto tendría que haberle pagado 12 millones de dólares.

El base tres veces seleccionado al Partido de las Estrellas decidió entrar al mercado de los agentes libres para convertirse en otro multimillonario de la NBA al cobrar algo más de 33 millones de dólares por temporada.

Quien sí cambió de equipo fue el ala-pívot Taj Gibson tras dejar a los Thunder de Oklahoma City y aceptar contrato por dos años y 28 millones de dólares con los Timberwolves de Minnesota.

Gibson volverá a reunirse con su excompañero, el escolta Jimmy Butler, que fue traspasado por los Bulls, y con el entrenador Thom Thibodeau, al que ambos tuvieron en Chicago.

A pesar que Gibson hizo buena química en el 'pick-and-roll' con el base estrella de los Thunder, Russell Westbrook, la llegada de Butler a Minnesota y la presencia de Thibodeau fueron dos factores decisivos que favorecieron el fichaje por los Timberwolves.

Por su parte, los Bulls llegaron a un acuerdo con el base-escolta Justin Holiday para firmar contrato por dos años y 9 millones de dólares.

Holiday, de 28 años, jugó la pasada temporada con los Knicks de Nueva York y logró promedios de 7,7 puntos y 2,7 rebotes como jugador reserva.