La ministra francesa de Trabajo, amenazada por supuesto caso de favoritismo

Nuevas revelaciones periodísticas difundidas hoy alentaron las sospechas sobre la ministra francesa de Trabajo, Muriel Pénicaud, involucrada en un supuesto caso de favoritismo por un viaje que el presidente, Emmanuel Macron, realizó cuando todavía era titular de Economía.

La Fiscalía de París abrió en marzo una investigación por un evento en el que Macron se reunió con directivos de empresas emergentes franceses en Las Vegas (EEUU) como ministro de Economía, el 6 de enero de 2016.

La velada fue encargada sin concurso previo al grupo Havas por Business France, el organismo de promoción exterior de las empresas francesas, entonces dirigido por la hoy ministra de Trabajo.

El semanario "Le Journal du Dimanche" publicó hoy un correo electrónico de la directora de Comunicación de Business France, Françoise Bothy-Chesneau, en el que ésta aseguraba haber alertado a Pénicaud de las irregularidades en la concesión.

"Muriel (Pénicaud), informada por nosotros mismos, no hace nada. Así que ella tendrá que ocuparse también cuando el tribunal de cuentas pida cuentas, no será por no habérselo dicho y redicho", escribió Bothy-Chesneau en su mensaje.

Hasta el momento, la titular de Trabajo ha insistido en que ella estuvo al margen de la preparación de aquel encuentro, cuya organización, asegura, se atribuyó sin concurso público por la premura con que fue preparado.

Pénicaud aseguró la semana pasada a ese mismo semanario de que, tras ser informada de los "errores de proceso" en la organización de la velada, ella misma decidió encargar una "investigación independiente" sobre el asunto.

El coste para el erario público ascendió a 289.000 euros, que se pagaron a Havas por organizar el evento, más 45.000 euros en gastos de alojamiento.