Yina Calderón protagoniza pelea callejera en estado de alicoramiento

El programa La Red, del canal Caracol, reveló las imágenes en las que se ve a Yina Calderón protagonizando una pelea callejera, según ella misma, en estado de alicoramiento.

Según la exparticipante de "Protagonista de Novela", "una vieja me dijo ‘guisa’, o algo así, y yo estaba tomada y la vieja montándome pelea toda la noche. Yo pasé y me empujaba (…) Cuando la vieja se volteó, se me salió el mal genio y la cojo de las greñas y la revolqué en el piso”.

Calderón utilizaba una moña postiza que le fue arrancada durante la pelea, pero cuando llegó la Policía la recuperó.

Según el mismo programa, no es la primera vez que Yina protagoniza actos de esta magnitud con tragos en la cabeza.

La mujer podría ser participe de la nueva temporada del reality "Protagonistas de Novela".