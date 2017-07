Lopetegui: "Celades es un entrenador preparado e inteligente"

Julen Lopetegui, seleccionador nacional español, cierra este fin de semana la temporada 2016/17 con un balance que él considera "positivo" a nivel general en las distintas selecciones de la RFEF, con "un gran comportamiento de la absoluta, a mitad de camino de la clasificación para el Mundial, un título sub '17 y una final sub '21 en la Eurocopa con una predisposición magnífica", con Albert Celades al frente.

En una amplia entrevista con la Agencia Efe que sirve de colofón y resumen del año, Lopetegui ha afirmado que la final sub '21 ante Alemania en la Eurocopa "no es el final del camino sino sólo el principio, eso lo tiene que tener claro los jugadores".

- ¿Cómo resume la temporada deportiva en el equipo absoluto?

- Positiva, comenzando por el año que hemos pasado. Al margen de resultados, que han sido buenos. Estamos a mitad del camino, el comportamiento ha sido notable, con buena predisposición, determinación y sobre todo pasión. Han demostrado en todo momento pasión ante las demandas que les hemos solicitado. Estamos satisfechos desde el equipo técnico.

- ¿Cree que a veces no se tiene en cuenta la entidad de los rivales a la hora de ponderar el trabajo del equipo sub '21 por ejemplo?.

- El conocimiento y el respeto al resto de los rivales es vital si queremos analizar con frialdad la progresión de España. En este Europeo, hubo un gran nivel, alto, con buenos futbolistas, y las finales a veces se ganan y otras se pierden. A veces nos parecen mejores los demás, pero sus futbolistas, en este caso Alemania, juegan en clubes buenos con gran capacidad y hay que respetar y pensar que el rival también tiene capacidad y no quitarles el mérito.

- ¿Hasta qué punto, una selección sub '21 es todavía un grupo en formación?.

- Todas las selecciones inferiores son formativas y así hay que tratarlas, los chicos asumen experiencia, estos torneos les hacen crecer mucho en conocimiento y en competitividad internacional y con esa perspectiva hay que tratarlas. Están perfectamente entrenados. Esta sub '21 por ejemplo viene de una fase de clasificación muy dura, con repesca incluida. Es un equipo que fue creciendo, cambiando cosas y siendo competitivo.

- Usted conoce perfectamente a Albert Celades. De jugador fue compañero suyo y luego han compartido trabajo en las selecciones inferiores de la RFEF. ¿Cómo definiría su labor?.

- Celades está más que preparado para cualquier reto, es un gran chico, tremendamente inteligente para dirigir a España y así lo demuestra en el trabajo diario en Las Rozas.

- Durante la Eurocopa sub '21 hubo un momento que parecían estrellas del fútbol mundial, con ofertas de todos los clubes del mundo hacia esa plantilla. ¿Cree pudo afectar a los jugadores tanta loa del entorno?.

- Es difícil marcar líneas pero a veces es cierto que a los chicos hay que ponerles en el lugar en el que están, en el de la formación, que siguen creciendo y sigan haciendo méritos. Hay que decirles sois buenos pero tenéis que seguir mejorando. Este no es el final del camino, sino el principio. De su humildad dependerá su evolución en el futuro. Tienen un magnífico número de ejemplos en la absoluta para mirarse. Lo difícil para ellos empieza ahora.

- ¿Le interesa al seleccionador que vayan a clubes más poderosos este tipo de jugadores emergentes sub '21 a costa de que jueguen menos?.

- Hoy en día es difícil ponerle puertas al campo; algunos estarán en clubes grandes con menos protagonismo pero la experiencia no tiene por qué ser peor. Hay gente que con 15 o 20 partidos en clubes grandes gana en experiencia. Lo importante es aprovechar esos momentos.

- Ceballos, Marco Asensio... ¿Estarán en la absoluta frente a Italia?.

- Algunos de ellos ya han venido a la absoluta pero eso no es un seguro para seguir estando en la absoluta. Lo que cuenta es su evolución, lo difícil comienza ahora.

- La campaña 17/18 comienza con un duro España - Italia en el Bernabéu. ¿Cómo será la captación en plena pretemporada?.

- Es un momento muy importante para todos nosotros. Habrá que estar muy atentos a los estados de forma de nuestros jugadores. Estaremos en el máximo número de lugares posibles donde jueguen nuestros internacionales.

- ¿Le gusta el Bernabéu para ese España - Italia?. Partido grande, escenario grande...

- Estamos muy contentos de jugar en Bernabéu pero somos conscientes que el escenario no garantiza nada.

- ¿Le ha gustado la renovación de Saúl por el Atlético de Madrid?.

- Me gusta que los jugadores de la selección sean franquicias en sus equipos; tengo la sensación que para su crecimiento y su máximo rendimiento, estabilidad y continuidad es lo mejor. Particularmente, me gusta que Saúl tenga continuidad en su club.

- ¿Qué le gustaría en el caso de Deulofeu?.

- Hay que respetar las decisiones que dicta el mercado. Y estaremos, por supuesto, atentos a su rendimiento.

- De Gea parece que tiene de compañero ahora a Kepa más firme después del Europeo...

- En este caso y en los demás, estaremos pendientes de su rendimiento en pretemporada antes de dar la primera lista.

- Es hora del primer balance anual. ¿Lo mejor de su etapa inicial al frente de la selección?.

- Me gusta ser positivo siempre. En los momentos menos optimistas saco conclusiones que te ayudan a crecer. Me quedo con el compromiso, la pasión y la exigencia de los jugadores en seguir mejorando. Tendremos una clasificación durísima hasta el final. Me gusta que quieran a la selección. Que estén pendientes de la lista. No se puede mirar al pasado. Vale sólo lo que tienes que hacer de ahora en adelante.