Folger: "Antes de la carrera no me hubiera creído acabar segundo"

El alemán Jonas Folger (Yamaha YZR M 1), segundo clasificado de la carrera de MotoGP en Alemania, aseguró que si le hubiesen dicho antes de la carrera que iba a ser segundo "no me lo hubiera creído".

"No puedo creerlo, he estado apretando muchísimo y he estado con Marc, y teníamos muy buen ritmo hasta que faltaban cuatro o cinco vueltas. Cometí un error e intenté recuperar pero destrocé el neumático trasero", reconoció Folger.

"Ahí acabó la vida del neumático y me tuve que conformar con la segunda posición, aunque si me hubieran dicho antes de la carrera que iba a terminar segundo luchando por el triunfo, no me lo hubiera creído", comentó el piloto alemán.