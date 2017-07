Declaraciones de los protagonistas del Tour de Francia

.- Geraint Thomas (GBR/Sky, líder):

"Parecía una etapa tranquila en la televisión, pero en realidad ha sido una carrera muy nerviosa. Siempre sucede lo mismo en las primeras etapas del Tour, y además la climatología no ha ayudado.

"Hubo una caída, y Froome y Kwiatkowski acabaron en el suelo, pero afortunadamente están bien. Chris va bien. Por supuesto que es un poco estresante, pero somos un equipo muy fuerte y le arropamos".

"Para mi ha sido un día muy especial vestido de amarillo. Había mucho ruido a mi alrededor y mucha adrenalina, ha sido un honor poder vestirlo".

.- Carlos Betancur (COL/Movistar):

"Con la baja de Alejandro Valverde hemos tenido una gran pérdida, es un gran corredor y ahora lo que queremos es hacerlo bien, con las mismas ganas que cuando está él. Le vamos a echar en falta también porque como persona siempre contagia alegría al grupo.

"La etapa de hoy ha sido complicada por la lluvia, el viento y los nervios propios de las primeras etapas del Tour de Francia".

.- Romain Bardet (FRA/Ag2r, involucrado en la caída):

"Voy a pasar una mala noche pero no tengo nada grave. No es una buena noticia pero son gajes del oficio. Hubiera podido ser peor. Tengo los dolores normales de una caída a 50 por hora. Pero este Tour no ha hecho más que empezar. La moral está bien".