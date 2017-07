Diez años del debut de "Delpo" en Wimbledon aunque "algo justo" físicamente

Hace diez años el argentino Juan Martín del Potro debutaba en Wimbledon, y era un jugador muy diferente al de hoy. Pelo largo, gran pañuelo blanco en la frente y una cierta animadversión a la hierba inglesa, una superficie a la que luego se acostumbraría y, lo más importante, en la que llegaría a disfrutar.

Londres 2 jul (EFE).- Hace diez años el argentino Juan Martín del Potro debutaba en Wimbledon, y era un jugador muy diferente al de hoy. Pelo largo, gran pañuelo blanco en la frente y una cierta animadversión a la hierba inglesa, una superficie a la que luego se acostumbraría y, lo más importante, en la que llegaría a disfrutar.

El año pasado sus problemas en las muñecas no le permitieron pasar demasiado tiempo en el All England Club, y tras una sorprendente victoria en segunda ronda ante el suizo Stan Wawrinka, entonces cinco del mundo, cayó después contra el francés Lucas Pouille en tercera ronda.

En esta edición, "Delpo" debuta contra el australiano Thanasi Kokkinakis, de 21 años, actual 478 del mundo, pero que llegó a ser el 69, una prueba de fuego, debido al carácter cañonero del jugador "aussie", que viene de ganar al canadiense Milos Raonic en la primera ronda de Queen's.

Además reconoce que físicamente llega a su octavo Wimbledon algo justo debido a su lesión en el pubis, que le ha obligado a darse de baja en los torneos previos, Hertogenbosch y Queen's.

"Estoy creo que justo", reconoció este domingo en el All England Club, "me tuve que saltar torneos por el problema que tengo, lo mismo que me pasó en Roland Garros. Es feo saltarme torneos, como el de Queen's, que me hacía ilusión, pero cuando surgen estas cosas hay que tomar decisiones", dijo.

"Jugar Hertogenbosh y Queen's o jugar unos años más", esa es la cuestión para Delpo, que tiene fijada su mente en la cita olímpica de Tokio en 2020.

"Internamente pienso en los JJ.OO de Tokio, los tengo como una meta lejana y poder estar sano entonces. Cuando pones todo eso sobre la mesa, la decisión se hace más sencilla", admitió.

"El problema lo sigo teniendo, no hay nada mágico que haga que algo importante se convierta en que no sea nada, pero la diferencia es que tras jugar Roland Garros, en vez de jugar los torneos de hierba, paré y me hice todos los chequeos necesarios y eso te lleva tiempo y el circuito sigue", continuó el argentino.

"Por eso me fui bajando de los torneos. Sigo un tratamiento para mi lesión. Sé que acabo aquí y vuelvo a casa. Como adaptación, venir a un Grand Slam de una, no es lo mejor sobre todo en esta superficie que cuesta, pero es lo que me está tocando", añadió Juan Martín.

"En estos últimos meses tuve que reprogramar todo mi calendario y jugar donde podía o me sentía contento. Ojalá que termine este torneo y ya pensando en Estados Unidos, que son giras que me gustan y donde quiero cumplir con lo que quiero, y mi programación ya hecha desde hace mucho tiempo", observó.

Delpo recordó como fue su primera visita a Wimbledon y sintió casi escalofríos. "El otro día caminé por la cancha donde jugué mi primer partido aquí con Sanguinetti (Davide) y cuando me dijeron que había pasado diez años me sorprendió. Volver a este torneo que al principio me parecía tan difícil de jugar y que después tuve resultados espectaculares.. ufff", señaló el jugador de Tandil.

Ese año "Delpo" cayó en la segunda ronda contra el suizo Roger Federer, pero poco a poco le fue tomando la medida a la hierba inglesa hasta tal punto que en estas pistas del All Englad Club, la "Torre de Tandil" llegó a conseguir el bronce olímpico en 2012 y alcanzó las semifinales en 2013.

"Fue un cambio, un proceso muy importante en mi vida y mi carrera. Y diez años después vuelvo a jugar una vez más este torneo que es especial, y ya sabiendo jugar mejor en una superficie que para los argentinos es la más complicada", comentó.

"Creo que perdí con Federer en segunda ronda. Para mí entonces se trataba de ganar minutos en el pasto y después poco a poco le fui dando más interés a lo que era la hierba", recordó Juan Martín con algo de nostalgia.

"Con Franco (Davin, su anterior entrenador) creíamos que mi juego se podía adaptar bien a esta superficie y comenzamos a hacer que las giras de hierba fueran más largas y fue una gran decisión porque hoy, después de la cancha rápida, es donde mejor me siento jugando", dijo un ilusionado Del Potro, que tiene la vista puesta en la tercera ronda, donde podría medirse con el serbio Novak Djokovic.

"Djokovic en tercera, pero Kokkinakis en primera, no es sencillo. La única manera de mejorar eso es el ránking pero también con todos los altibajos que estoy teniendo y las cosas extra tenísticas que me están pasando son cosas que uno no puede manejar", dijo. "Será tal vez un año estable, un poco fuera de lo común, pero estoy tranquilo y se que el tenis me va a acompañar, para cuando pueda acomodar todas esas cosas".

"Me acabo de enterar que van a pelear muchos por el número uno y eso ya lo hace interesante", observó sobre la edición de este año, "habrá sorpresas desde las primeras rondas, y es bonito que los cuatro primeros son los cuatro primeros otra vez, como en el 2008 y 2009, y los cuatro en excelente nivel han vuelto a ser los "cuatro fantásticos", como fue toda la vida".

El argentino se mostró triste por los sucesos registrados en Londres últimamente, "y no solo en Londres, sino en el mundo, con todo el tema del terrorismo, son situaciones que uno no puede manejar", dijo.

"Ojala que este torneo de este nivel tome las precauciones necesarias para que la gente y los jugadores y los aficionados estén tranquilos y seguros. Uno no puede vivir con miedo y no salir de la casa, pero sabemos como está el mundo y ojalá que pueda cambiar y haya paz en todos lados", señaló Del Potro. EFE.