Pedrosa reconoce que no rodó "tan rápido como pensaba"

El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), reconoció tras concluir tercero el Gran Premio de Alemania de MotoGP que tenía "unos buenos entrenamientos esta mañana", en los que dijo "rodar muy bien" y aunque no supo explicarlo, luego no lo hizo "tan rápido como pensaba".

"Al final hay que estar contento, pues la situación en carrera era la que era y tuve que manejarla lo mejor posible. Fue una sorpresa el rendimiento de Jonas -Folger-, pues era algo que no esperábamos", reconoció Pedrosa.

"Esperábamos estar Marc y yo, pero en la situación en la que estaba lo he hecho lo mejor que he sabido, aunque me derrapaba muchísimo de atrás, saliendo y entrando en las curvas de izquierdas, y al final, esta mañana, con un neumático usado, iba mucho más rápido que luego en carrera con uno nuevo, un poco raro pero es la situación que había y había que intentar manejarla lo mejor posible", explicó el piloto de Repsol Honda.

"No siempre tienes ese resultado que a lo mejor esperas pues hemos visto que las carreras son muy difíciles, muy cambiantes, y hoy hemos tenido la sorpresa de que fuese él -Folger-, otro día tuvimos las sorpresa de otro, entonces tampoco se puede uno fijar mucho en que aquí va a ir de una u otra manera, hay que estar con la mentalidad muy abierta", manifestó convencido Pedrosa.

"A lo mejor circuitos que no eran buenos puede que ahora no sean tan malos y que los buenos a lo mejor no lo sean tanto, entonces hay que estar muy concentrado para aprovechar, ver y leer esos momentos", explicó Dani Pedrosa sobre la situación actual del mundial.

Pedrosa dijo no saber qué nuevos elementos iban a probar en los próximos test, aunque resaltó que esperaba que "ayuden y nos permita ser un poco más fuertes".

En cuanto a las mejoras que le vendrían bien, Dani Pedrosa dijo que esperaba que "mejoren los neumáticos para que funcionen lo mejor posible en cada situación, pues eso da una regularidad y una estabilidad que si estás más arriba todo el tiempo es mucho mejor".

Pedrosa es quinto en la clasificación provisional del mundial a 26 puntos del líder, su compañero en Repsol Honda, y dijo estar "un poquito más atrás en puntos, pero todavía estamos a mitad de temporada y tenemos esa sensación positiva de poder mejorar".