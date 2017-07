Contador: "El equipo me ha arropado de forma increíble"

El español Alberto Contador agradeció el gran trabajo de su equipo Trek para protegerle en la segunda etapa del Tour de Francia, una "jornada difícil" en la que la lluvia y los nervios hicieron que se corriera mucho peligro.

"Ha sido un día complicado, a ratos ha llovido muchísimo y además había muchos nervios. La primera semana siempre es complicada. Estoy contentísimo con el equipo, me ha arropado de forma impresionante toda la jornada", indicó el madrileño.

"Estos días puedes perder el Tour. Lo más importante es intentar salvarlos. Cada día que cruzas meta sin percances es un éxito. A mi me gusta la lluvia, pero en la primera semana con todos los nervios que hay es todavía peor", comentó.

Contador aseguró que salvó sin problemas la caída en la que a 29 kilómetros de meta se vieron afectados el británico Chris Froome y el francés Romain Bardet, primero y segundo de la pasada edición.

"Me ha pillado por el lado izquierdo y la he salvado sin problemas", dijo.

El ciclista reiteró que en la contrarreloj inaugural perdió "más tiempo del que esperaba" pero que "prefirió no arriesgar".

"Las sensaciones fueron buenas, los momentos en los que había que apretar me encontré bien. Corrí cero riesgos, en ningún momento me hizo un extraño la bicicleta. Cuando iba a la salida me dijeron que se había caído Valverde y si iba a ir despacio todavía corrí con más cuidado", indicó.

"Es cierto que me dejé muchísimo tiempo con Froome, pero hay que ser conscientes de que esto acaba de empezar. Prefiero tener buenas sensaciones y haber perdido ese tiempo que correr más riesgos con peores sensaciones", agregó.

Contador aseguró que todavía hay muchos kilómetros por delante y que analizará su estado de forma para ver dónde se puede atacar.