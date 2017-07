Konta confirma que jugará en Wimbledon tras su retirada en Eastbourne

La británica Johanna Konta, que sufrió una espectacular caída en el partido de cuartos de final del torneo de Eastbourne contra la alemana Angelique Kerber que la obligó a retirarse y no disputar las semifinales, confirmó este domingo que sí jugará en Wimbledon.

Konta, de 26 años, aseguró durante una conferencia de prensa en el All England Club que se recupera "muy bien" de los problemas en la espalda derivados de la caída y que considera que se encuentra "en forma" para disputar el torneo británico.

"Me estoy recuperando realmente bien. Hoy me he entrenado y me siento bien y con ganas de jugar la primera ronda", manifestó.

La número siete del mundo parte como cabeza de serie y se enfrentará este lunes a la taiwanesa Hsieh Su-Wei, número 31 del mundo.

La británica sostuvo que en "ningún momento" se llegó a plantear no poder jugar en Londres y afirmó que tras el episodio en el partido contra Kerber, a la que tras ser tratada consiguió vencer por 6-3 y 6-4, se centró en "recuperarse" y entrenarse para Wimbledon.