Bella Hadid arma polémica en redes por fumar mientras entrena

La hermana menor de Gigi Hadid, a través de su cuenta de Instagram, publicó un video en el que la modelo está fumando un cigarrillo, mientras levanta una pesa.

El video, que en menos de una hora sobrepasó las 600.000 reproducciones, causó polémica entre los seguidores ya que algunos no vieron con buenos ojos la práctica de la modelo. Así mismo, otros recordaron los daños que produce fumar.

This ones for you @kegrand #ironic #props Una publicación compartida de Bella Hadid (@bellahadid) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 12:46 PDT

Lo cierto es que no es la primera vez que Bella Hadid se muestra fumando en sus redes sociales. Incluso, la ex de The Weeknd se vio en la lupa de los medios, cuando en la pasada Gala del MET 2017 se le vio fumando en un baño junto a Paris Jackson y Behati Prinsloo.