No habrá excarcelaciones masivas con ley que regula medidas de aseguramiento: MinJusticia

El viceministro de justicia Carlos Medina, le salió al paso a la polémica que se ha generado en el país por la posible salida masiva de sindicados que están en las diferentes cárceles del país y que a pesar del tiempo no les han definido su situación jurídica. El funcionario le explicó a Caracol Radio que la ley que permite a los presos que llevan más de un año, en el caso de delitos menores y dos a las otras conductas, pedir su libertad; no tiene como fin que se evada la justicia si no que sencillamente haya un proceso sin estar en un centro carcelario.

“El caso es que las personas siguen enfrentando su proceso en libertad condicional, peor dado el caso en el que se les encuentre responsables o culpables pues sencillamente regresan al centro carcelario y serán recapturados para pagar su condena”, dijo Medina.

Aseguró que no se puede negar que hay unos problemas en el aparato de la justicia que llevan al represamiento de procesos y que eso retrasa la definición de muchos casos, pero explicó que aquellos presos que dilaten sus procesos para acogerse a esta ley sencillamente perderán los beneficios.

“Las personas que pueden recuperar su libertad, lo harán en la medida en que las autoridades no han podido comprobar su culpabilidad. Nadie tiene la certeza de que las personas que saldrán sean culpables, así que sencillamente es una petición de libertad condicional para que pueda seguir su proceso en otros escenarios”.

Según datos del Inpec, por esta ley que entró en vigencia podrían recuperar su libertad más de 9.000 reclusos que no se les ha definido su situación jurídica a pesar del paso del tiempo.