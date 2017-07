Envían a la Picota al ex director anticorrupción

Los dos fueron notificados oficialmente de la solicitud de extradición que emitió un juez de la Florida como parte de la investigación que en los Estados Unidos se adelanta por el delito de conspiración para el lavado de activos.

Con la solicitud de extracción en la mano, se cumple el primer requisito del trámite y se acerca la hora de comparecer ante la justicia norteamericana, no sin antes cumplir con los requerimientos que en Colombia tiene pendientes por favorecer desde su cargo al ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.Tanto Moreno como su socio, el abogado Leonardo Luis Pinilla, ya se enteraron de la imputación de cargos por el delito de concusión, para el ex director, el 14 de julio y para Pinilla ,el 12 del mismo mes.