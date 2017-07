Escritora argentina difunde en Uruguay técnica espiritual hawaiana por la paz

La conferencista y escritora argentina Mabel Katz, quien se encuentra en Montevideo para brindar un seminario, contó en una entrevista con Efe su experiencia como embajadora del "Ho'oponopono", una técnica filosófica hawaiana para "borrar" los problemas y encontrar la paz.

Montevideo, 1 jul (EFE).- La conferencista y escritora argentina Mabel Katz, quien se encuentra en Montevideo para brindar un seminario, contó en una entrevista con Efe su experiencia como embajadora del "Ho'oponopono", una técnica filosófica hawaiana para "borrar" los problemas y encontrar la paz.

Katz, contadora de profesión, explicó que su primer acercamiento a la técnica espiritual fue cuando se encontraba formándose en negocios en Estados Unidos, país donde vive hace 34 años.

La conferencista sostuvo que antes de formarse pensaba que completando una carrera universitaria y desempeñándose en una profesión donde ganara suficiente dinero tendría una vida plena, pero luego se dio cuenta de que no era así.

"Un día empecé mi búsqueda por la felicidad y la paz. Hice otras cosas pero veía que seguíamos como culpando o quejándonos y decía que tenía que haber un camino mas fácil y mas corto", manifestó.

Entonces Katz conoció al doctor Ihaleakalá Hew LenLo, quien luego sería por diez años su maestro del Ho'oponopono, una técnica hawaiana ancestral de resolución de problemas que hace ver los problemas como "oportunidades para crecer".

Si bien el origen de esa filosofía espiritual, no considerada religiosa, se remonta a los primeros pobladores de Hawai, la idea original fue adaptada a la modernidad.

"En hawaiano Ho'oponopono significa cómo corregir un error, entonces actualmente consideramos desde la técnica como si toda nuestra vida fueran memorias, programas de computadora que aparecen en el monitor", indicó la espiritualista argentina.

"Lo que nosotros llamamos gente difícil, problemas, pérdida de trabajo, no tener dinero, un problema de salud, problemas con los hijos son simplemente programas que aparecen en el monitor y hablándole al monitor no cambian las cosas", reflexionó.

Sin embargo, según Katz, a partir del Ho'oponopono se puede "apretar la tecla de borrar" y se puede empezar a "traer mejores cosas" a nuestras vidas, dejando de lado las preocupaciones en la búsqueda de la "paz interior".

En ese sentido, explicó que tenemos que "reprogramarnos", para lo cual es importante hacerse responsable de los problemas de cada uno y "empezar a confiar".

"Yo no era creyente antes y ahora no tengo ninguna duda, creo que a nivel subconsciente una mente superior me dio toda una percepción de la vida y los problemas y entonces empecé a confiar", reflexionó la argentina.

Katz, quien ha actuado como embajadora del Ho'oponopono, transmitiendo su mensaje en países como Serbia, Croacia, India, Rumania, Hungría, Japón y Perú, entre otros, impartiendo talleres y conferencias, dijo a su vez que en determinado momento sintió la necesidad de trasladar eso a las páginas.

"La gente me felicita por mis libros pero a mi me cuesta creerlo, porque no sabía nada de escritura, los escribí desde el corazón, porque no busco hacerme famosa sino hacer famoso el mensaje de esperanza", apuntó.

"Estamos viviendo tiempos difíciles pero es como si estuviéramos pasando por un túnel, y está la luz al final del túnel; mi misión de vida es la paz en el Medio Oriente, después el resto es mas fácil", concluyó.