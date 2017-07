Activistas denuncian "amenazas y ataques" en visita de Xi Jinping a Hong Kong

Los activistas retenidos hoy durante las protestas por la visita a Hong Kong del presidente chino, Xi Jinping, denunciaron una campaña policial con "amenazas y ataques violentos" que busca evitar que puedan realizar sus protestas durante la visita del mandatario.

Xi se encuentra de visita en Hong Kong con motivo de los actos conmemorativos por el 20 aniversario del traspaso de la soberanía de Hong Kong a Pekín desde manos británicas.

"Claramente, la policía está ejerciendo un abuso de poder y su trabajo es claramente prevenir que fuéramos a la ceremonia de hoy para protestar contra Xi Jinping", declaró a la prensa Joshua Wong, líder del partido Demosisto y quien fue detenidos y esposado en la calle cuando participaba en una marcha para exigir más libertades y llamar la atención sobre la situación del disidente y Nobel de la Paz Liu Xiaobo.

"En las últimas 72 horas miembros de la Liga de los Socialdemócratas han sufrido múltiples amenazas y ataques violentos por la policía y miembros de triadas, más de un centenar de policías están siguiéndonos", afirmó Avery Ng, miembro de ese partido, uno de los más activos en las protestas.

Ng denunció: "Me empujaron y me patearon dentro de la furgoneta. Traté de pedir ayuda a través de la ventana y un agente me agarró por la cabeza y me empujó hacia el otro lado del vehículo", dijo horas después de que les liberaran.

Los altercados se tuvieron lugar pasadas las 7.30 hora local (23.30 GMT del viernes) cuando los defensores de la democracia se disponían a iniciar una marcha hacia el centro de convenciones de Hong Kong, lugar donde tuvieron lugar los actos de celebración del 20 aniversario que preside Xi.

Al punto de encuentro del arranque de la protesta llegaron centenares de manifestantes pro chinos portando banderas nacionales que rodearon a los activistas.

"Los pro chinos bloquearon nuestra manifestación y comenzaron a atacarnos mientras la policía no hacía nada, solo dejarles actuar hasta que optó por mantenernos retenidos hasta alrededor de las ocho de la mañana", criticó Wong posteriormente.

A esa hora, el líder chino estaba ya en el interior del centro de convenciones donde tuvo lugar la ceremonia del 20 aniversario de la cesión de Hong Kong a China, por parte del Reino Unido, y la toma de posesión del nuevo Gobierno regional hongkonés.

Parte de los retenidos por las fuerzas de seguridad habían sido puestos en libertad durante la madrugada del viernes tras permanecer algunos hasta 33 horas arrestados por protestar contra la llegada de Xi a Hong Kong.