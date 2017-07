Farias asegura que directivas del América le prohibieron ingreso a la sede deportiva

Continúa la polémica entre Ernesto 'Tecla' Farias y las directivas del América de Cali, en esta oportunidad el delantero argentino ha asegurado que las directivas del club le prohibieron ingresar a la sede deportiva del club para continuar con su recuperación, algo, que según él, puede comprometer sus "condiciones físicas" para continuar ejerciendo su carrera.

El argentino publicó un comunicado a través de Acolfutpro, Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, donde da ha conocer lo sucedido a través de cinco puntos.

En diálogo con el Carrusel Caracol, Tulio Gómez explicó que la sede deportiva de Cascajal se encontraba cerrada el día de hoy, por lo que tanto él como los compañeros que se presentaron al escenario, no pudieron ingresar.

No obstante, Farias asegura que los jugadores que estaban junto a él sí pudieron ingresar y agrega que el "vigilante me informó que no podría ingresar por orden administrativa y en especial del abogado del club el sr. Carlos Alberto Baezza".

El delantero argentino mantiene un contrato vigente con el América y asegura que su recuperación "marcha bien"; no obstante, Gómez aseguró que el jugador dice estar apto para jugar, algo que "no es cierto".

El presidente del América agregó que al jugador se le recomendó ir a la sede alterna de "La Candela", puesto en que Cascajal no cuentan con las condiciones para "recuperarse".

Tulio Gómez enfatizó que a Farias se le "está pagando el salario correctamente" y agregó "que hay molestos con él por como se ha referido al club".