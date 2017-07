La jamaicana Thompson vuelve a demostrar su superioridad en los 100 lisos

La jamaicana Elaine Thompson, la vigente campeona olímpica de los 100 y 200 metros, volvió a demostrar su superioridad en el hectómetro, tras imponerse este sábado en la reunión de París, séptima prueba puntuable de la Liga de Diamante.

Para ello, la jamaicana, que sumó su segundo triunfo de la temporada en la Liga de Diamante tras vencer el pasado mes de mayo en Shanghai, no necesitó mostrar su mejor versión.

De hecho, Thompson firmó en la capital francesa unos "discretos" 10.99 segundos, 28 centésimas más que los espectaculares 10.71 que la caribeña firmó hace apenas una semana en Kingston y que le permiten encabezar la clasificación mundial.

"El resultado no es especialmente malo después de dos salidas falsas", se justificó la velocista jamaicana tras la prueba, en declaraciones difundidas por la organización.

Ausentes la estadounidense Tori Bowie y la holandesa Dafne Schippers, ganadora de la prueba de la Liga de Diamante disputada en Roma, la oposición a la jamaicana llegó de la marfileña Marie-Josee Ta Lou, la única capaz de bajar -10.96- junto con Elaine Thompson de los 11 segundos en París.

Un nuevo triunfo, el decimoséptimo consecutivo, contando series, en los 100 metros lisos, que confirma el cartel de máxima favorita de la jamaicana para alzarse con el oro en los Mundiales que se celebrarán el próximo mes de agosto en Londres.

Cita mundialista a la que también llegará como máximo aspirante al oro el catarí Mutaz Essa Barshim, que encadenó su cuarto triunfo consecutivo en la Liga de Diamante, tras vencer hoy en París en la final de salto de altura.

Una victoria que se vio ensombrecida por las molestias en la rodilla que obligaron al subcampeón olímpico a renunciar a su tercera tentativa sobre 2.39 metros.

"Yo quería saltar un poco más alto, pero no sé lo que me pasó. Empecé a sentir un poco de dolor y hemos preferido no correr ningún riesgo", aseguró Barshim.

Circunstancia que no impidió al saltador catarí, que se alzó con el triunfo con un mejor salto de 2.35, volver a derrotar como ya ocurriera en Oslo al ucraniano Bohdam Bondarenko, que debió conformarse con la segunda plaza con 2.32 metros.

Tampoco falló en la capital francesa el estadounidense Sam Kendricks, el líder mundial del año en salto de altura, que derrotó al ídolo local, Renaud Lavillenie, con un mejor salto de 5.82 metros.

Kendricks, que hace tan sólo siete días saltó 6.00 en Sacramento, no necesitó llegar a tan icónica marca para volver a vencer, tal y como ya ocurriera en las pruebas de la Liga de Diamante disputadas en Shanghai y Eugene, a un Lavillenie que no pudo pasar de los 5.62 metros.

Todo un aviso para los Mundiales de Londres, en los que el jamaicano Ronald Levy se perfila, junto con el español Orlando Ortega, como uno de los principales rivales del campeón olímpico, el también jamaicano Omar McLeod, en la lucha por el oro en los 110 metros vallas.

Levy, que firmó en París una marca de 13.05 segundos, se impuso a McLeod en una final, en la que el campeón el pasado verano en Río se vio lastrado por una molestias físicas que le llevaron a concluir en séptima y última posición con un crono de 13.41, medio segundo más que el tiempo -12.90- que McLeod logró hace una semana en Kingston.

Por su parte, el estadounidense Christian Taylor, el vigente campeón olímpico, sumó su tercera victoria del curso en la Liga de Diamante en la prueba de triple salto, tras vencer hoy en París con un registro de 17.29.

Una marca muy alejada de los 18.11 metros que Taylor logró a finales del mes de mayo en Eugene, pero suficiente para derrotar a su compatriota Will Claye, segundo con 17.18, y al alemán Max Hess, tercero con 17.07.