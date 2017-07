Declaraciones de protagonistas del Tour de Francia

Romain Bardet (FRA/AG2R), segundo del año pasado: "No he corrido riesgos y he acabado entero y con buenas sensaciones. No me gusta la contrarreloj, pero estoy contento con el resultado. He decidido salir pronto porque pensaba que sería mejor con respecto a la lluvia.

No hace tanto que perdía 1 minuto con los mejores en contarrelojes de 10 kilómetros, así que algo hemos progresado.

Fabio Aru (ITA/Astana): "Ha sido un día duro, tenía buenas sensaciones. Cuando se podía acelerar he sentido que mis piernas iban bien. He acabado en los mismos tiempos que los otros escaladores salvo Chris Froome, creo que es bueno para mi. En las curvas no he querido correr riesgos por la lluvia. Cuando he salido sabía que Valverde se había caído pero no que había abandonado. Estoy muy triste por él porque es un amigo".

Richie Porte (AUS/BMC): "He querido ser prudente, no he rodado a mi máximo nivel. Lo importante era no caerse porque el asfalto estaba muy resbaladizo y en eso me he concentrado".