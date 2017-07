Thomas:"Victoria genial, ya tuve este año mi parte de mala suerte"

El británico Geraint Thomas (Sky), primer líder del Tour de Francia tras imponerse en la crono de Düsseldorf, calificó de "genial" el hecho de estrenar el maillot amarillo y recordó con humor que, tras su retirada en el Giro, "ya había tenido este año mi cuota de mala suerte".

"Ya he tenido mi parte de mala suerte este año y para mies increíble obtener esta victoria y el maillot amarillo. Muchas gracias a todos los que me han apoyado, a mi esposa y a mi madre también ... Ambos tuvimos un mal momento recientemente, pero hoy es un gran día", señaló.

Thomas, nacido en Cardiff hace 31 años, explicó su punto de vista sobre el recorrido de la crono, especialmente a la hora de afrontar las curvas.

"Las curvas no debían ser demasiado resbaladizas si no entrabas demasiado rápido. La primera curva la tomé a buena velocidad, pero mi director me dijo que no arriesgara tanto. Opté por un ritmo constante, pero pienso que podría haber ido un poco más rápido, pero bueno, todo eso ya no importa", dijo.

Thomas comentó que en todo momento tuvo buenas sensaciones y que hizo una crono "en la línea de las cronos de esta temporada".

"Es una sensación increíble, no creía que iba a suceder, pensé que Tony Martin iba a ganarme, o algún otro, es una sensación increíble", concluyó.