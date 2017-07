La partida de Alexander González hacia Venezuela no preocupa a Jair Palacios

La salida de Alexander "Makelele" González del Plaza Amador de Panamá hacia el Aragua del fútbol venezolano, a catorce días del arranque del torneo Apertura 2017 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), no le roba la calma al técnico colombiano Jair Palacios, quien dijo a EFE que "el jugador se merece esta oportunidad por su trabajo".

"No, no me preocupa. Creo que se merece la oportunidad. Es un jugador que trabaja fuerte y ha demostrado ser bueno a nivel nacional. Si le salió la oportunidad fuera del país tiene que aprovecharla. Es un muchacho que se lo ha ganado a base de esfuerzo y trabajo constante y se lo merece", dijo Palacios.

El técnico del Plaza Amador, uno de los equipos con mayor fanaticada en el país centroamericano, reconoció que es una baja sensible en el engranaje del medio sector placino, pero aseguró que ya se tiene los reemplazos para esa posición.

"La estamos supliendo con dos jugadores de alta calidad", señaló. Esos dos jugadores a los que se refiere Jair Palacios son: Francisco Bethancourt y el venezolano Daniel Blanco.

"Conocemos bien el nivel de ambos jugadores, precisamente Daniel Blanco jugó con nosotros cuando salimos campeones en el 2016", dijo.

El estratega colombiano adelantó que su equipo está en formación aún, viendo jugadores en la pretemporada, que arrancó el pasado viernes en Chitré, provincia de Herrera (271 kilómetros al oeste de la ciudad).

Plaza Amador en el torneo Clausura 2017 terminó primero en la tabla de posiciones, con un récord de 40 puntos, pero fue eliminado en semifinales, de ida y vuelta, frente al Árabe Unido de Colón.

En este torneo Apertura 2017, los placinos debutarán el 15 de julio, frente al Chorrillo F.C., en el estadio Maracaná.