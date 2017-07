Viñales asegura que la de Alemania será "una carrera similar a la de Assen"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), quien se tuvo que conformar con la undécima posición, aseguró que, por este motivo la carrera de Alemania "va a ser similar a la de Assen".

"Desde la primera vuelta hasta el final tendré que dar el ciento por ciento, así que espero y deseo tener una buena salida e ir viendo y si la carrera es en seco será fundamental la elección del neumático", reconoció Viñales, quien dijo sentirse bien en seco.

"La moto está trabajando bien y sólo hay que mejorar un poco el sector dos, pero por mi pilotaje, en el resto del circuito la moto funciona realmente bien", explica el piloto de Yamaha.

"En agua no sé muy bien qué pasa pues lo que he podido ver es que nos sacan mucho acelerando, muchísimo, y en la frenada y paso por curva vamos muy similares a ellos, el problema es que no tenemos tracción, la moto derrapa mucho y no avanza", explica Viñales.

"En Argentina ya pasaba lo mismo en agua, al acelerar la moto no iba y eso lo arrastramos desde Argentina y no hemos tenido tanta oportunidad de rodar en agua como en estas dos últimas carreras, aunque esperemos que en este parón puedan resolverlo, porque en Brno o Silverstone puede venir agua otra vez", señaló Viñales.

"Para mí es un problema de electrónica porque no la tenemos bien ajustada y cada vez que voy a acelerar la moto no tiene tracción y me quedo en el sitio, así que está claro que tenemos un problema ahí que tenemos que resolver", recalcó.