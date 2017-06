Guterres: aún hay mucho que hacer en el proceso de reunificación de Chipre

Montana (Suiza), 30 jun (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió hoy de que aún queda "mucho trabajo por hacer" antes de poder encontrar una solución a los múltiples desafíos del proceso de negociación para la reunificación de Chipre.

"Hemos logrado algunos avances, y hemos progresado, pero aún quedan varios temas clave abiertos. Queda mucho trabajo por hacer", afirmó el máximo responsable de Naciones Unidas en una rueda de prensa tras reunirse con las partes implicadas en el proceso de diálogo.

Sostuvo que las partes habían mostrado "flexibilidad" y compromiso con el proceso en estos dos días de negociación, pero lamentó que el avance "sea muy lento" y que por lo tanto "queden aún muchas cosas importantes por resolver".

Dicho esto, dejó claro que la ONU, que auspicia el diálogo, "no tiene ninguna prisa" y que "no es impaciente".

"Nosotros (la ONU) preferimos un buen acuerdo, a uno falso aunque rápido y que no dure", subrayó.

Con esta aclaración, el secretario general se refería al hecho de que la víspera el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, advirtió que esta era la última oportunidad para el proceso de reunificación y que si no se aprovechaba no habría otra.

"Nosotros (la ONU) no amenazamos, nosotros no ponemos ninguna fecha límite. Si lo hiciéramos sería la receta perfecta para que los problemas no sean resueltos", enfatizó.

Y urgió a las partes a seguir mostrando su "responsabilidad" para aprovechar este "momento histórico", para lograr la paz "que miles de personas en Chipre están reclamando".

La participación de Guterres en el proceso negociador estaba planeada de antemano y se interpretaba como un impulso al diálogo, pero tras el bloqueo creado ayer, en el segundo día de negociaciones, su visita se ha convertido más en un intento de rescatarlo que de incentivarlo.