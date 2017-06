La ONU califica de "inaceptable" exigencia a Catar de cerrar canal Al Yazira

La exigencia a Catar por parte de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein para que cierre su canal de televisión Al Yazira como condición para normalizar las relaciones, es un "ataque inaceptable" a la libertad de expresión y opinión, dijo hoy la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

"Si lo ves o no, si te gusta o no, si concuerdas o no con sus política editorial, Al Yazira en árabe e inglés son canales legítimos y tienen muchos millones de espectadores. La exigencia de que sea cerrada sumariamente esta televisión es, en nuestra opinión, un ataque inaceptable a la libertad de expresión y opinión", dijo el portavoz de la oficina, Rupert Colville.

El alto comisionado de para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, se encuentra "extremadamente preocupado" por la exigencia de cerrar la emisora catarí y medios afiliados, indicó el portavoz en una rueda de prensa en Ginebra.

"Si los países tienen un problema con temas difundidos en cadenas de otros países tienen la libertad de debatirlos públicamente y refutarlos, pero insistir en que se cierren estas televisiones es extraordinario, sin precedentes y claramente irracional", dijo Colville, quien señaló que, si realmente se cerrase Al Yazira, se abriría la caja de Pandora.

Eso permitiría a Estados individuales y poderosos o a grupos de países "socavar gravemente el derecho a la libertad de expresión y opinión en otras naciones, al igual que en los suyos propios", afirmó.

"El alto comisionado por ello urge una vez más a los cinco países a tomar medidas para resolver esta disputa con calma, de manera razonada y legal, y a garantizar que ninguna medida que tomen impacte en los derechos humanos de los ciudadanos y residentes en sus propios u otros países", subrayó el portavoz.

Colville explicó que durante las últimas tres semanas la oficina ha expresado su preocupación, tanto pública como directamente con los países relevantes, sobre los problemas en materia de libertades fundamentales que pueden genera la disputa con Catar.

"Esta disputa alarmante se ha elevado a un nuevo nivel con la inclusión de algunos derechos y algunas libertades fundamentales en la lista de exigencias impuestas a Catar por Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto con un ultimátum hasta el 4 de julio", recalcó.