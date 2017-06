Pasok busca unidad centroizquierda griego en congreso de su alianza electoral

El partido socialdemócrata Pasok, ahora minoritario tras haber dominado la vida política griega durante 35 años, participa en el congreso de Convergencia Democrática, alianza que formó antes de las últimas legislativas, que comienza hoy.

El objetivo principal del congreso, que constituye una apuesta personal para la presidenta de Pasok, Fofi Yennimatá, es consolidar el proceso de reunificación del centroizquierda griego, que en los últimos cinco años se ha fragmentado en una multitud de partidos, movimientos y laboratorios de ideas.

Presentes en el congreso, además de Yennimatá y de su predecesor Evángelos Venizelos, estarán los dos ex primeros ministros y líderes de Pasok, Yorgos Papandreu, presidente de la Internacional Socialista e hijo del carismático fundador del partido, Andreas, y Kostas Simitis, que habían abandonado el partido.

Los 3.000 delegados, nombrados por las diversas formaciones que constituyen Convergencia Democrática, en total cinco, intentarán elaborar un programa político conjunto en los tres días que dura la cita.

El gran reto de Convergencia Democrática será retomar el espacio del centroizquierda, electoralmente absorbido tanto por el giro de Syriza hacia posiciones más moderadas tras las elecciones legislativas de septiembre de 2015 y como por el perfil más centrista del líder de la conservadora Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis.

No obstante, Convergencia Democrática no elegirá nuevo líder de la alianza, ni debatirá la fusión de las distintas formaciones en un solo partido, algo en lo que no todos están de acuerdo, y menos que nadie los militantes de Pasok.

Tras el congreso, se espera el reinicio de las negociaciones para una posible unión de Convergencia Democrática con la formación centrista To Potami, encabezada por el experiodista Stavros Theodorakis, que estará presente en este congreso.

El propio Mitsotakis acudirá al congreso Convergencia Democrática, y no se sabe quién representará Syriza, que tendió la mano a la alianza de cara a la colaboración tras las próximas elecciones legislativas, propuesta que Yennimatá rechazó.

En Grecia es una tradición que los partidos políticos inviten a sus congresos representantes de los demás partidos.