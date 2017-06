Periodistas del New York Times se oponen a recortes en el equipo de editores

La decisión de The New York Times de reducir su plantilla de editores se enfrenta a una fuerte oposición por parte de sus periodistas, que temen que estos recortes afecten a los estándares y la calidad de los contenidos del periódico.

Nueva York, 30 jun (EFE).- La decisión de The New York Times de reducir su plantilla de editores se enfrenta a una fuerte oposición por parte de sus periodistas, que temen que estos recortes afecten a los estándares y la calidad de los contenidos del periódico.

El diario prevé recortar alrededor de la mitad de los puestos de edición y utilizar ese dinero para contratar a unos 100 reporteros más, lo que forma parte de los esfuerzos de la compañía por mejorar la situación financiera del periódico ante la disminución de ingresos por publicidad y reforzar su edición digital.

"Reducir más de un centenar de editores a unos 50 o 55 y pretender que las historias tengan la misma calidad es asombrosamente irreal", reza una de las cartas que los periodistas enviaron a sus superiores esta semana.

Los trabajadores recordaron que estos editores salvan cada día a los reporteros de "innumerables errores" y son empleados "altamente cualificados" que se están viendo obligados a justificar su presencia.

"Esto va a socavar la reputación que varias generaciones han construido y mantenido con su trabajo, la reputación que hace que los lectores siempre vuelvan", alegaron.

Estas preocupaciones se hicieron manifiestas este jueves, cuando cientos de trabajadores del rotativo salieron a protestar frente a la sede de la compañía en Manhattan contra esta reestructuración inminente.

Los huelguistas, que expresaron su oposición a una reforma que consideran "mal concebida e insensata", portaban pancartas que incluían errores tipográficos en las que se leían frases como "Without us, it's the New Yrok Times" ("Sin nosotros, este es el New York Times") y "This sign wsa not edited" ("Este cartel no fue editado").

Cuando un artículo está preparado para su publicación en el Times, tiene que pasar por un proceso de edición de varios filtros, que comienza con los editores que asignan las historias y trabajan estrechamente con los periodistas.

Luego se envía a varios editores "copy", que son los que escriben titulares, verifican hechos, revisan las fuentes y se aseguran de que el artículo cumple con los estándares de estilo.

El Times planea sustituir este sistema al designar un solo grupo de editores que llevarán a cabo todas esas funciones.

La dirección de la compañía defiende que estos recortes están dirigidos a "racionalizar" el proceso de edición y hacerlo más eficiente, así como a equilibrar el número de reporteros y editores.

"Incrementar el número de reporteros es vital para el futuro del New York Times .(...) e incluso con estos cambios, tendremos más editores que cualquier otro medio de comunicación similar y nuestros estándares seguirán siendo los más robustos y rigurosos", aseguró la compañía en un comunicado.

Este plan de reestructuración podría afectar también a puestos de diferente rango, pues la empresa ya había anunciado a finales de mayo que si un número suficiente de personas no acepta los pagos compensatorios que se le ha ofrecido, se vería obligada a despedir a algunos empleados.

El sindicato de periodistas de Nueva York, que representa a los empleados del Times, urgió a la empresa a mantener estos puestos, pues considera que la decisión va "en detrimento de la integridad del periódico", conocido por hacer "un periodismo responsable y representativo".

"En un momento en el que el periodismo está siendo atacado, The New York Times debe dar ejemplo y proteger estos puestos de trabajo", afirmó el presidente del Consejo Central de Sindicatos de la ciudad, Vincent Álvarez.

The New York Times alcanzó un récord en aumento de suscripciones en el primer trimestre del año, que coincidió con los primeros meses de Presidencia de Donald Trump, que ha atacado repetidamente al diario, al que se refiere como un periódico "fallido".

No obstante, la compañía decidió recientemente eliminar también el puesto de defensor del lector y, en su lugar, ampliar su plataforma de comentarios.