Karlovy Vary otorga el Globo de Cristal al músico James Newton Howard

El compositor estadounidense James Newton Howard, autor de la música de 120 películas, entre ellas "Pretty Woman", "The sixth sense", "Batman begins" y toda la saga de "The Hunger Games", recibió hoy en Karlovy Vary el Globo de Cristal por su contribución extraordinaria al séptimo arte.

"Viendo esta retrospectiva de mis películas, quizás es tiempo de jubilarme. Es una producción amplia", dijo Newton Howard tras recibir el galardón.

"Estoy agradecido a la industrial de cine, sin ella mi vida no habría sido nada. Gracias a Uma (Thuman) y Casey (Affleck), ya que sin actores, no tengo trabajo", añadió el compositor, que se refirió a dos artistas también reconocidos en la gala inaugural que tuvo lugar en el Hotel Thermal de Karlovy Vary, sede del certamen checo.

Y añadió sobre este lugar: "Nací en un barrio de Los Ángeles famoso por sus estaciones de servicio y McDonalds. Esto tiene más nivel".

Newton Howard, de 66 años, interpretará esta noche a cielo abierto, al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, parte de la música de su película "Fantastic Beasts and Where to Find Them" (2016), basada en la obra de J. K. Rowling.

El músico comienza en noviembre una gira de conciertos "Tres décadas de música para Hollywood", que le llevará a 20 ciudades europeas, y que arranca en el Royal Albert Hall londinense.

Bajo la influencia de su abuela, que era violinista, Newton Howard empezó a tocar el piano a los 4 años, y aunque recibió una formación clásica, se ha dedicado más bien a la música popular y rock, como intérprete, compositor y productor.

Ha estado nominado seis veces a los Óscar y cuatro a los Globos de Oro, y en 2009 ganó el premio Grammy por la música de la película "The Dark Knight" (2008) y el Emmy por la melodía principal de la serie "Giddeon's Crossing" (2000).