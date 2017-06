"The Handmaid's Tale", número uno 32 años después de su primera publicación

La novela "The Handmaid's Tale", de la canadiense margaret Atwood, ha regresado al número uno de ventas en Estados Unidos 32 años después de su primera publicación y lo ha hecho gracias a salto a la televisión con una exitosa serie protagonizada por Elisabeth Moss.

Mientras, "Escrito en el viento", el nuevo trabajo de la británica Paula Hawkins continúa en las listas de más vendidos en Argentina, donde es número uno, Colombia, España, Portugal y Reino Unido.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Die Geschichte der Bienen" - Maja Lunde (btb).

2.- "Zeiten des Aufbruchs" - Carmen Korn (Kindler).

3.- "Corruption" - Don Winslow (Droemer).

4.- "Stille Wasser" - Donna Leon (Diogenes).

No ficción:

1.- "Wunder wirken Wunder" - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt).

2.- "Heilen mit der Kraft der Natur" - Andreas Michalsen (Insel).

3.- "Das geheime Leben der Bäume" - Peter Wohlleben (Ludwig).

4.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (C.H. Beck).

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta)

2.- "Sí" - Viviana Rivero (Emece)

3.- "Las maldiciones" - Claudia Piñeiro (Alfaguara)

4.- "El Predador" - Wilbur Smith (Emece)

No ficción:

1.- "Macri" - Laura Di Marco (Sudamericana)

2.- "La política del siglo XXI" - Jaime Duran Barba y Santiago Nieto (Debate)

3.- "56. Lanata" - Jorge Lanata (Sudamericana)

4.- "Emoción y sentimientos" - Daniel Lopez Rosetti (Planeta)

Fuente: Yenny/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "A Cabana" - William P. Young (Arqueiro).

2.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).

3.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta).

4.- "Depois de Você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

No ficción:

1.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo).

2.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

3.- Do Zero ao Milhao. Como Criar Um Negócio Milionário, Próspero e Sustentável- Carlos Wizard Martins (Buzz).

4.- "Prisioneiras" - Drauzio Varella (Companhia das Letras).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Más allá del invierno Tb" - Isabel Allende - (Penguin Random House).

2.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins - (Planeta).

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins - (Planeta).

4.- "La niña alemana" - Armando Lucas - (Ediciones B).

No ficción:

1.- Oscar Naranjo, el general de las mil batallas" - Julio Sánchez - (Planeta).

2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili - (Planeta).

3.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random House).

4.- "Por otro camino de regreso a lo humano" - Carlos Yepes - (Penguin Random House).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets).

2.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Plaza & Janés).

3.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta).

4.- "Casi sin querer" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

No ficción:

1.- "El rostro y la personalidad" - Julián Gabarre Mir (Flumen).

2.- "Batidos para la vida" - Antonio Escribano (Espasa Libros).

3.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

4.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Handmaid's Tale" - Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt).

2.- "Camino Island" - John Grisham (Doubleday).

3.- "The Letter" - Kathryn Hughes (Headline).

4.- "Stillhouse Lake" - Rachel Caine (Thomas & Mercer).

No ficción:

1.- "Hillbilly Elegy" J.D. Vance (Harper).

2.- "The Subtle Art of Not Giving a F.ck" - Mark Manson (Harperone).

3.- "I Can't Make This Up" - Kevin Hart con Neil Strauss (37 INK/Atria).

4.- "Al Franken, Giant of the Senate" - Al Franken (Twelve).

Fuente: Amazon.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Quand sort la recluse" - Fred Vargas (Flammarion).

2.- "Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Raphaelle Giordano (Pocket).

3.- "Vernon subutex t.1" - Virginie Despentes (Poche).

4.- "La tresse" - Laetitia Colombani (Grasset Et Fasquelle).

No ficción:

1.- "La vie secrète des arbres: ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent: un monde inconnu s'ouvre à nous" - Peter Wohlleben (Les Arènes).

2.- "Un ete avec machiavel" - Patrick Boucheron (Des Equateurs).

3.- "Une tres legere oscillation ; journal 2014-2017" - Sylvain Tesson (Des Equateurs).

4.- "Revolution" - Emmanuel Macron (Pocket).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "La rete di protezione" - Andrea Camilleri (Sellerio).

2.- "Tredici - Thirteen Reasons Why" - Jay Asher (Mondadori).

3.- "1984" - George Orwell (Mondadori).

4.- "Il buio oltre la siepe" - Harper Lee (Feltrinelli).

No ficción:

1.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli" - Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori).

2.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori).

3.- "Milk and honey parole d'amore, di dolore, di perdita e di rinascita" - Rupi Kaur (Tre60).

4.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (Newton Compton).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Por una rosa" - Javier Ruescas, Laura Gallego y Benito Taibo (Montena).

2.- "Tres veces tú" - Federico Moccia (Planeta).

3.- "Te querré más todavía" - Norma Blanco Maasberg (Planeta).

4.- "La guerra de Ysaak" - Dross (Planeta).

No ficción:

1.- "Historia de la República" - Chumel Torres (Aguilar).

2.- "2018, la salida: decadencia y renacimiento de México" - Andrés Manuel López Obrador (Planeta).

3.- "Inventario. Antología" - José Emilio Pacheco (Era).

4.- "De qué hablo cuando hablo de escribir" - Haruki Murakami (Tusquets).

Fuente: Librería Ghandi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "O Porto das Almas" - Lars Kepler (Porto Editora).

2.- "A Sociedade dos Sonhadores Involuntários" - José Eduardo Agualusa (Quetzal Editores).

3.- "Escrito na Água" - Paula Hawkins (TopSeller).

4.- "Nada Menos Que Tudo" - Afonso Noite-Luar (Manuscrito Editora).

No ficción:

1.- "Quando Deus e a Medicina se encontram" - Neale Donald Walsch y Dra. Brit Cooper (Albatroz).

2.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books).

3.- "Viver Sem Máscaras" - Eduardo Ramadas da Silva (Editora Guerra & Paz).

4.- "O Último dos Czares" - Robert Service (Desassossego)

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Camino Island" - John Grisham (Hodder).

2.- "No Middle Name" - Lee Child (Bantam Press).

3.- "Into the Water" - Paula Hawkins (Doubleday).

4.- "The Ministry of Utmost Happiness" - Arundhati Roy (Hamish Hamilton).

No ficción:

1.- "How It Works: The Dad" - Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph).

2.- "Five Lose Dad in the Garden Centre" - Bruno Vincent (Quercus).

3.- "Jo Cox: More in Common" - Brendan Cox (Two Roads).

4.- "Finding Gobi" - Dion Leonard (Harper Element).

Fuente: The Sunday Times.