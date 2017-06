Presentadora insultada por Trump dice que comentarios "son tristes" para EEUU

Mika Brzezinski, la presentadora que sufrió este jueves fuertes insultos por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, consideró hoy que los comentarios del mandatario son "muy tristes" para el país, en su primera aparición pública tras el incidente.

"Creo que ha sido fascinante y aterrador, y muy triste para nuestro país", dijo Brzezinski en su programa, "Morning Joe", del canal MSNBC.

Brzezinski y su coanfitrión y prometido, Joe Scarborough, también respondieron a Trump en un comentario publicado hoy por el diario The Washington Post, en el que argumentaron que el presidente "no está bien".

"Los líderes y aliados de Estados Unidos se preguntan una vez más si este hombre es apto para ser presidente. Tenemos nuestras dudas, pero estamos seguros de que el hombre no está mentalmente preparado para seguir viendo nuestro programa, 'Morning Joe' ", escribieron.

Ambos periodistas argumentaron que Trump tiene una "obsesión malsana" con su programa, por lo que le sugirieron que vea el programa conservador "Fox & Friends", rival para ellos en la parrilla televisiva pero afín al multimillonario.

Tras el programa de hoy en el que los dos presentadores abordaron el polémico episodio, Trump volvió a la carga en su red social favorita, Twitter.

"He visto el mal considerado @Morning_Joe por primera vez en mucho tiempo. NOTICIAS FALSAS. Me llamaron para parar un artículo de National Enquirer. ¡Dije que no! Mal espectáculo", afirmó el presidente.

El jueves, Trump dijo haber oído que en "Morning Joe" hablan "mal" de él, ya que según aseguró no ve el programa, y a continuación calificó a Brzezinski de "loca" y a Scarborough de "psicópata".

El presidente aseguró, además, que ambos presentadores fueron a verlo "tres noches seguidas" en torno a la víspera de Año Nuevo a su club de Mar-a-Lago (Florida) e "insistieron en unirse" a él.

"Ella sangraba profusamente por un estiramiento facial. ¡Les dije que no!", declaró Trump.

Los dos conocidos presentadores suelen ser críticos en su programa con el presidente y recientemente se habían hecho eco de la noticia, publicada por The Washington Post, acerca de la aparición de portadas falsas de la revista Time con una fotografía de Trump enmarcadas y colgadas de las paredes de varios de los clubes propiedad de Trump.

Las redes sociales se incendiaron tras los insultos de Trump a los presentadores de "Morning Joe" y dos senadores republicanos, Lindsey Graham y Ben Sasse, alzaron la voz en Twitter contra el presidente.

"Señor presidente, su tuit es indigno del cargo y representa lo que está mal en la política estadounidense, no la grandeza de Estados Unidos", escribió Graham.

En el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, dijo que los comentario no habían sido apropiados, mientras que otros conservadores, como el exgobernador de Florida y exaspirante presidencial Jeb Bush afirmaron que la actitud del magnate no corresponde a la de un presidente de EE.UU.

Sin embargo, la Casa Blanca justificó los insultos proferidos por el multimillonario.

"No creo que el presidente haya sido nunca una persona a la que ataquen y no responda al empujón", afirmó la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en declaraciones a la cadena conservadora Fox al asegurar, además, que en el programa de Brzezinski ha habido "un indignante número de ataques personales" contra Trump.

"Este es un presidente que combate el fuego con fuego y no se va a dejar intimidar por la prensa liberal, las élites liberales de los medios de comunicación o de Hollywood, o por nadie", agregó la portavoz de la Casa Blanca.