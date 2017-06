Franz Ferdinand será cabeza de cartel del DCODE 2017 en Madrid

Franz Ferdinand será cabeza de cartel de la séptima edición del festival DCODE, que se celebrará el 9 de septiembre en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid con la actuación, entre otros 19 grupos, de Liam Gallagher, Interpol, Band of Horses o The Kooks.

La organización del festival anunció hoy la participación como cabeza de cartel de la banda de indi rock de Glasgow, protagonista de uno de los directos "más recordados" de la historia de DCODE, donde actuaron en 2013.

El ahora quinteto liderado por Alex Kapranos y ganador de premios como los BRIT o el Mercury repasará grandes éxitos de sus cuatro álbumes en estudio y volverán a sonar "himnos" como "Take Me Out", "Do You Want To", "Matinee", "No You Girls" o "Love Illumination".

Pero "todo apunta", añade la organización, a que también podrían presentar las canciones que formarán parte de su nuevo disco.

La lista de los grupos que completarán las 17 horas de música en directo del DCODE 2017 son Iván Ferreiro, Daughter, Milky Chance, Charli XCX, Yall, Carlos Dasness, La Femme, Miss Cafeina, Maga, Exquirla, Varry Brava, Elyella Djs y Holy Bouncer.