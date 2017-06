Alberth Elis dice que no se siente al cien por ciento para la Copa Oro

El delantero Alberth Elis, que juega en el Houston Dynamo, admitió hoy que no esta al cien por cien para disputar el primer partido de la selección hondureña ante la de Costa Rica en la Copa Oro.

"Si el partido fuera mañana no estaría. No me he entrenado desde el sábado, los doctores ya me han evaluado pero, la verdad, no estoy como quisiera, que es estar al cien por ciento", dijo Elis, en una rueda de prensa.

El delantero del Houston Dynamo se mostró optimista con que a partir del lunes pueda "entrenar normalmente" para incorporarse al equipo hondureño, con el que no ha podido ejercitarse a causa de una lumbalgia.

Honduras fue emparejada en el grupo A de la Copa Oro y se enfrentará con las selecciones de Costa Rica el 7 de julio, Guayana Francesa el día 11, y Canadá el 14 de julio.

Sobre el duelo contra Costa Rica, Elis, de 21 años, dijo que espera que sea "partido lindo y disputado", y señaló que todos los jugadores hondureños quieren "hacer historia en la Copa Oro".

La selección de Honduras, que dirige el colombiano Jorge Luis Pinto, trabaja desde la semana anterior en un ciclo de entrenamientos de cara al máximo torneo de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), al cual han sido llamados 23 jugadores, ocho de ellos militantes en el exterior.

La Copa Oro se llevará a cabo en Estados Unidos del 7 al 26 de julio.