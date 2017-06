Cuadras asegura noqueará a Estrada y luego irá por 'Chocolatito' González

EFE).- El mexicano Carlos 'Príncipe' Cuadras aseguró este viernes en Managua que noqueará a su compatriota Juan Francisco Estrada en la pelea prevista el 9 de septiembre próximo en California, y luego enfrentará y ganará al nicaragüense Román 'Chocolatito' González.

Cuadras, contendiente al título interino de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), vaticinó "una pelea dura" contra el 'Gallo' Estrada, sin embargo, confió que se impondrá porque es "más rápido, más fuerte y más guapo".

"Va a ser una pelea dura, el 'Gallo' es un gran peleador, un peleador con muchas cualidades, con muchas combinaciones, así que tengo que estar bien vivo a la hora del combate y pues creo que lastimándolo y machacándolo desde el principio, la pelea no llega a los 12 rounds", valoró.

Cuadras mencionó entre sus ventajas que es "más rápido, más fuerte y más guapo" que su compatriota, y como sus desventajas que "a veces me muevo demasiado y que no tiro tantos golpes y eso a los jueces no los impresiona".

"Entonces voy a mejorar eso. Voy a tirar más golpes a la hora de cerrar el round", prometió.

Asimismo, bromeó y dijo hará un caldo de pollo con el 'Gallo' Estrada, a quien tildó como un boxeador mexicano serio, diferente a su extrovertida personalidad.

"El 'Gallo' Estrada es serio. Se enoja cuando le digo cosas, entonces el que se enoja pierde y le digo: papá, no se enoje, es pura guasa, broma", matizó.

Sobre la pelea entre el actual campeón el tailandés Srisaket Sor Rungvisai y el 'Chocolatito' González, Cuadras va al nicaragüense, a quien pidió cuidarse de la cabeza del asiático, "porque la tiene dura".

"Que se prepare muy bien para que la gane a ese tailandés", abogó el mexicano, quien desea una revancha con el nicaragüense, quien le arrebató el 10 de septiembre pasado el título de peso supermosca del CMB.

"Él 'Chocolatito' me ganó la pelea, pero por eso queremos la revancha, porque hubo muchas dudas. La gente quiere ver una gran pelea (entre los dos). La gente está exigiendo eso y yo también. Así que esperamos que se de esa pelea", comentó Cuadras, quien dijo sentirse como en casa en Nicaragua.

"La gente muy bonita, muy linda. Me siento como en casa y pues vamos a disfrutar estos días" de la gastronomía nicaragüense, dijo Cuadras, mientras hacía un descanso a un pequeño entrenamiento que hizo en un gimnasio en Managua.

En la misma velada, en septiembre, estarán peleando 'Chocolatito', Rungvisai, Cuadras y Estrada.

Cuadras estaba apuntado como rival de Rungvisai, al que superó el 31 de mayo de 2014 en México, pero el triunfo del tailandés sobre González dejó al mexicano sin opciones.

El mexicano se encuentra en Nicaragua para participar en un homenaje que se ofrecerá este sábado, 1 de julio en Managua, al tricampeón mundial de boxeo Alexis Argüello, quien era alcalde de la capital nicaragüense cuando, según las autoridades, se quitó la vida.