Chartre confirma "fractura de maléolo tibial y cabeza del peroné" de Martín

El traumatólogo del campeonato, el español Ángel Chartre confirmó que Jorge Martín (Honda), que sufrió una caída al principio de los segundos entrenamientos libres de Moto3, sufre una "fractura de maléolo tibial derecho y fractura de cabeza del peroné".

"No sabemos todavía si hay lesión o no a nivel ligamentoso, pero se le ha enviado al hospital de Chemnitz para hacer una resonancia magnética y mañana, seguramente, regresará a Madrid", señaló Chartre, quien no pudo confirmar si el piloto será operado en la capital de España o en Barcelona.

En cuanto al período de recuperación, y antes de conocer si hay algún ligamento afectado, Ángel Chartre lo estimó "entre cuatro y seis semanas" puesto que recalcó que "hay que acabar las pruebas complementarias radiológicas y, a partir de ahí, lo que se tiene que saber es cómo recuperar ese maléolo".