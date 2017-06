Biaggi dice que accidente le hizo entender que ya no merece la pena arriesgar

El piloto de motociclismo italiano Max Biaggi, que está completando su recuperación tras el grave accidente sufrido mientras se entrenaba, ha asegurado que esa experiencia le ha hecho entender que "ya no merece la pena" arriesgar en las carreras.

Biaggi, de 46 años, dijo que los 18 días en los que estuvo "bloqueado en la cama" del hospital romano San Camillo, donde fue dado de alta este martes, resultaron una experiencia "terrible", en una entrevista que difunde hoy el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".

"Cuando eres un profesional de alto nivel, los contratos y tu valor de deportista compensan el riesgo, pero cuando eso termina y solo queda la pasión ya no merece la pena arriesgar", aseguró el piloto italiano, dos veces campeón del mundo de Superbike.

Biaggi sufrió una violenta caída en el circuito Sagitario de Latina (centro de Italia) mientras se entrenaba, y afirmó que eso le hizo entender "que la vida es un don y que solo los estúpidos no aprenden las lecciones".

El piloto confesó, además, que durante algunos días ni siquiera podía hablar.

"La mayoría del tiempo lo pasé tumbado. La parte terrible fue eso, estar bloqueado en la cama en la sala de reanimación, sin poder moverme o incorporarme", aseguró.

"Durante 17 días no me he movido, los primeros no podía ni siquiera hablar, solo soplaba. Para comunicar escribía en el móvil", añadió.

El accidente del circuito Sagitario causó a Biaggi un importante trauma torácico y la fractura de doce costillas. El piloto explicó que la caída fue tan fuerte que tiene recuerdos ofuscados.

"Fue un golpe muy duro. Apenas me acuerdo de que traté de levantarme y me sentí ahogar. Quien estaba allí me contó que pedía que me quitaran el casco, porque pensaba que el cierre me estaba estrangulando. En cambio eran lo hombros que me penetraban en los pulmones", dijo.

El piloto italiano se encuentra ahora en la clínica privada Pio XI de Roma para completar la recuperación, informaron a Efe fuentes médicas.