Centrales Obreras advierten que habría más de 500.000 empleados estatales por prestación de servicios

Las centrales obreras en el país celebraron el fallo de la Corte Constitucional que advierte que el Estado está haciendo un uso indiscriminado de los contratos por prestación de servicios. Advierten que cerca del 30 % de los empleados oficiales estarían bajo esta modalidad de trabajo.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés Tello, vocero de la organización, advirtió que, “la Corte ha analizado que en el Estado están vinculados de forma deslaboralizada más de 500.000 personas, muchas cumpliendo funciones misionales”.

“Solamente en el Sena hay 30.000 contratistas que son instructores, en la Alcaldía Mayor de Bogotá, laboran cerca de 80.000 personas por orden de prestación de servicios, como médicos, enfermeras, trabajadores sociales y abogados”, explicó.

La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, aseguró que los empleados por prestación de servicios no cumplen funciones misionales o que no son permanentes y se contratan solo para ciertos programas. Las cifras que menciona la CUT afirma, además, que no son oficiales.

Anunció un censo desde el Gobierno Nacional para determinar el número de trabajadores estatales que están actualmente laboral bajo esa figura.

“Si nosotros, todos los contratistas que tenemos hoy en las regiones, los volvemos trabajadores públicos, el Estado no tendría con que sostener la nómina y en esto también hay que tener una responsabilidad muy grande como Nación”, advirtió la ministra de Trabajo.

Desde las centrales obreras hacen un llamado al Gobierno para que se acoja al fallo de la Corte, que dijo que como garante de los derechos de los colombianos, el Estado debería evitar esa práctica.

La ministra de Trabajo afirmó que se trabaja actualmente para avanzar en lo ordenado por la Corte Constitucional, ampliando la planta de personal en las entidades que se está estimando conveniente.

Las declaraciones se dieron luego de la firma del acuerdo del Gobierno Nacional con los servidores públicos, que establece el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores estatales, con un incremento salarial por un punto por encima de la inflación para 2017, retroactivo al 1 de enero al igual que se aplicará para el 2018.