Los títulos de Peñalosa

.

En entrevista con Caracol Radio el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, se refirió a la polémica por sus estudios en el exterior y aseguro:

“En la hoja de vida yo siempre había puesto que uno de mis títulos era una maestría, porque es equivalente y es incluso más que una maestría”.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, terminó los siguientes estudios en el exterior:

* 1977/ Universidad de Duke (Estado Unidos): Licenciatura en arte

* 1979/ Universidad de París II (Francia): Estudios superiores en Ciencias Administrativas

* 1979/ Instituto Internacional de Administración Pública (Francia): Diploma de formación en Métodos Modernos de Gestión Pública

Lo que opinan los expertos

Juan Manuel Tejeiro, vicerrector académico de la Universidad Nacional, aseguró que los títulos académicos, como las maestrías y doctorados, deben tener seminarios, trabajos de cierres y tesis.

“Uno no puede tomar una serie de cursos y decir que son equivalentes o más. Yo no puedo estudiar 10 años cualquier cosa y tomar cursos que no estén estructurados dentro de un programa académico y decir que son equivalentes o más, porque eso no me acredita en un título de esos y ese es un estándar mundial”, explicó.

José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario: “en Europa se identifica claramente qué es un título de maestría y que es un título de doctorado. Por lo tanto, el diploma de estudios avanzados no es un estudio de maestría ni tampoco de doctorado.

No vale la pena justificar lo injustificable. El alcalde tiene suficientes credenciales de experiencia y conocimiento en el manejo de una ciudad y el tema de central no debería ser tratar de justificar un título que no es un título de maestría ni de doctorado”.

Lo que dice el Ministerio de Educación

“Una convalidación es el reconocimiento que el Gobierno colombiano efectúa sobre un título de educación superior otorgado por una institución extranjera, legalmente reconocida por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior.

Hay una serie de requisitos generales para convalidar un título y cada caso se estudia de manera particular, pues depende, entre otros factores, del tipo de estudios, del tipo de entidades, del tipo de convalidación requerida, de la época en que se hicieron los estudios y de la forma cómo estén organizados los pensum.

Así las cosas, es imposible aducir una convalidación o una equivalencia sin que se surta el estudio individual del caso.

El actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, nunca ha tramitado ante el Ministerio una convalidación de sus estudios en el exterior”.

Si bien el alcalde adelantó los estudios que presenta en sus credenciales, ante el Estado colombiano no ha adelantado las respectivas convalidaciones y mientras eso no se dé dichos títulos carecen de valor académico en el país. Más mentira que verdad.