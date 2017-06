Opinión del Día

Procesos a cargo de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía no estarían en riesgo En concepto de ex Fiscal General de la Nación Guillermo Mendoza Diago, que los procesos de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía no tienen problemas en continuar adelante ya que el fiscal Luis Gustavo Moreno era coordinador y no funcionario de conocimiento.