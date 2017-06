“Empresa dueña de la embarcación que naufragó en Guatapé no ha sido suspendida”: MinTransporte

Desde Cartagena, el Ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas negó que se haya suspendido la licencia de operación de todas las motonaves afiliadas a la empresa HJ Vallejo- Asobarcos Guatapé, luego del naufragio de la embarcación "El Almirante", en Guatapé, que dejó siete personas muertas y dos más desaparecidas.

Lo que indicó el Ministro es que apenas está en curso la investigación, y no se puede realizar ninguna suspensión. Señaló que lo que está haciendo la Superintendencia es controlar cada embarcación.

“La licencia no ha sido suspendida porque la investigación está en curso, no podemos suspender a nadie si la investigación está en curso. Esperaremos que la investigación nos diga qué sucedió. No es que vayamos a suspender el movimiento, vamos a ir revisando una por una, para ver cuál puede ir operando, porque primero la seguridad”, expuso Rojas en Cartagena.

Rojas afirmó que sí se habían hecho controles a la empresa por parte de las autoridades, pero que era deber de dicha empresa verificar la documentación, el porte del chaleco salvavidas, entre otras medidas de seguridad.

“Según el artículo 32 de la ley 1242, a la empresa le corresponde hacer los controles a sus embarcaciones. ¿Qué tal que el Gobierno tuviese que ir a cada avión a mirar si el pasajero se pone el cinturón? Es imposible”, sostuvo el Ministro.