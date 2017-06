La OTAN confirma el mantenimiento de su misión en Afganistán más allá de 2017

Los Estados miembros de la OTAN confirmaron hoy su compromiso para mantener la misión aliada de asesoramiento y formación de las fuerzas en Afganistán más allá de 2017, tras la inestabilidad y atentados de los últimos meses.

"Nuestras autoridades militares han pedido algunos miles de efectivos más para la misión y hoy puedo confirmar que incrementaremos nuestra presencia en Afganistán", anunció el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza.

Si bien el político noruego afirmó que la misión "Apoyo Decidido" permanecerá en el terreno "más allá de 2017", recalcó que la decisión definitiva sobre las tropas que aportará cada país se adoptará "más adelante", aunque por ahora ya hay más de 15 países comprometidos a aumentar sus efectivos.

El secretario de Defensa británico, Michael Fallon, confirmó a su llegada a la cumbre ministerial que Londres enviará un centenar de soldados adicionales para apoyar la misión en Afganistán.

Stoltenberg reconoció que la policía y ejército afganos son capaces de hacer frente a los ataques terroristas y alabó su profesionalidad y dedicación, pero admitió que hay "espacio para la mejora" en ámbitos como la profesionalización y las capacidades de las fuerzas armadas afganas.

Así, declaró que la misión se ocupará, entre otras funciones, de reforzar las academias militares.

"No creemos que esta operación en Afganistán vaya a ser sencilla y no creemos que vaya a ser pacífica este año o el próximo o en el futuro cercano", asumió Stoltenberg, quien precisó que mientras los talibanes "crean que pueden ganar la guerra no negociarán".

El ex primer ministro de Noruega también aseguró que la corrupción en Afganistán es "una seria amenaza a la seguridad" del país.

"En lo más alto de nuestras prioridades está la modernización de las instituciones para luchar precisamente contra la corrupción. Se trata de crear instituciones, mecanismos, herramientas de apoyo a los afganos", afirmó Stoltenberg, quien dijo que es una tarea "extremadamente difícil" pero animó a los aliados a "seguir vigilantes".

De hecho, Stoltenberg recordó que la OTAN ha sustituido una misión de combate con "alrededor de 100.000 militares" por la actual misión de entrenamiento con "cerca de 13.000 efectivos".

El secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, subrayó la necesidad de mantener la misión y se mostró confiado en que los aliados cumplan con sus compromisos.

"La respuesta más importante es cuál es el precio de no luchar esta guerra. Y en este caso no queremos pagar ese precio", subrayó Mattis, quien incidió en la necesidad de diseñar ahora "los esfuerzos diplomático, económico, militar y educativo" para definir los futuros apoyos a Afganistán.

Sobre la fecha límite de la misión, Mattis dijo que "la guerra es fundamentalmente un fenómeno impredecible".

"No puedes decir estoy cansado y me voy a casa. Todos hemos visto lo que ocurre si dejamos áreas sin Gobierno, lo hemos visto en Siria".