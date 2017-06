El gobernador de P.Rico anima en Nueva York a invertir en la isla

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, participó hoy de una misión comercial organizada por la Compañía de Comercio y Exportación (CCE) con el propósito de facilitar el intercambio entre empresas puertorriqueñas y empresas establecidas en Nueva York y animó a invertir en la isla.

El mandatario reiteró esta mañana que Puerto Rico "está abierto para hacer negocios" frente al auditorio compuesto organizaciones empresariales, miembros del sector privado, funcionarios y exfuncionarios electos de Nueva York, informó La Fortaleza, sede del Ejecutivo.

Además, enumeró las medidas de reforma gubernamental que ha realizado desde que juramentó a su cargo el pasado 2 de enero.

"Cuando aspiré al cargo, sabía los retos a los que me enfrentaría. Tan pronto juramenté, comencé a investigar cuán profundos eran los problemas y, no voy a mentir, son bastante severos, pero les digo que me preparé por los pasados cuatro años para enfrentar estos retos y diseñé, junto a mi equipo, política pública y estrategias para lograr un Gobierno que responda al pueblo", agregó.

A su vez, añadió que estaba seguro de que Puerto Rico "está determinado a superar sus retos fiscales y lograr el desarrollo económico que tanto necesita, en el que actividades como esta son cruciales para alcanzar estos objetivos".

La delegación de Puerto Rico está compuesta por empresas del sector de bebidas y alimentos, construcción e ingeniería.

Las empresas participantes son Boricola, Olein Recovery, Corp., Rovira Foods, Inc., Invision Engineering, Corp., Grupo Dulce, Toledo & Co., Puerto Rico Supplies, Destilería Coquí, Apiarios Caraballo, Coquito Sabroso y Productos Gosén.

La misión comercial contó además con la colaboración del equipo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por su sigla en inglés) y su director ejecutivo, Carlos Mercader, para la coordinación de reuniones entre los comerciantes de la isla y Nueva York.

El director ejecutivo de la CCE, Ricardo Llerandi, informó que para este evento se coordinaron alrededor de 115 citas de negocios.

"Cuando hablamos de expandirse a mercados dentro de los Estados Unidos, Nueva York siempre es un destino natural al cual toda empresa local debe aspirar a entrar. No solo por la gran comunidad latina que allí reside, sino que también representa un mercado muy atractivo para empresas de cualquier sector económico", dijo Llerandi.

Rosselló llegó anoche a Nueva York procedente de Washington, donde se ha reunido con políticos estadounidenses para informarles de los problemas de la isla como el sanitario y fiscal.