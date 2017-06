Los hijos de la "Revolución de los Paraguas" reniegan de China

Yau tiene 26 años y es una de las primeras personas en clamar por la independencia de Hong Kong. Pese a ser nueva en política, no le tiembla el pulso: "Estamos bajo amenaza de la dictadura del Partido Comunista chino", afirma el día en que el presidente Xi Jinping inicia su primer viaje a la ciudad.

Hong Kong, 29 jun (EFE).- Yau tiene 26 años y es una de las primeras personas en clamar por la independencia de Hong Kong. Pese a ser nueva en política, no le tiembla el pulso: "Estamos bajo amenaza de la dictadura del Partido Comunista chino", afirma el día en que el presidente Xi Jinping inicia su primer viaje a la ciudad.

De dulce sonrisa y tono suave, nadie diría que Yau Wang-ching es uno de los últimos dolores de cabeza del régimen chino. Como muchos de los nuevos políticos de Hong Kong, ella también es hija de la "Revolución de los Paraguas", el movimiento prodemocrático que durante casi tres meses ocupó las principales vías de la ciudad en 2014 y dio alas a una nueva generación.

"La revolución iluminó a mucha gente, y muchos se convirtieron en activistas después", explica la joven en una entrevista con Efe a las puertas del Parlamento hongkonés.

El lugar tiene especial significado: bajo la bandera de su partido, Youngspiration, Yau se convirtió el año pasado en la mujer más joven en conseguir un asiento en el Legislativo y poco después fue descalificada por tomar posesión del cargo con insultos a China.

La joven se saltó el guión y juró el cargo aludiendo a "la región especial administrativa de Hong Kong de la Rejodida (sic) Popular de China", lo que le valió su expulsión tras una intervención del Gobierno central, que consideró que no era apta para ser diputada.

Fue una decisión muy criticada en la isla, que se rige por un sistema judicial supuestamente independiente y disfruta de mayores libertades que el resto del país, gracias al acuerdo que firmó Pekín cuando recuperó la ciudad de manos británicas en 1997.

En su opinión, la intervención de Pekín no estuvo vinculada con el procedimiento en sí, sino con su ideología. "Si el Gobierno piensa que no somos adecuados para estar en el Parlamento, intentará todo lo posible para echarnos", considera.

Mientras batalla en los tribunales por recuperar su escaño, también lo hace en la calle pidiendo la independencia de Hong Kong, ante la negativa del régimen chino a conceder al territorio el sufragio universal que prometió cuando recuperó la región.

"Nosotros enfatizamos que los hongkoneses son quienes tienen el derecho de determinar el futuro de Hong Kong (...) La independencia es una posibilidad para cambiar la situación y conseguir democracia real en Hong Kong", defiende.

Su agrupación, formada por un centenar de personas de entre 20 y 30 años, va más allá de la mayoría de los grupos nacidos a raíz de las históricas manifestaciones de 2014 pero comparte el mismo sentimiento: la frustración juvenil ante lo que consideran "una colonización china".

A su vez, Andy Chan, otro de los pocos políticos independentistas que han aparecido estos últimos años explica a Efe: "Mi principal motivo para seguir adelante con lo que hago es que amo mi identidad. Estoy muy orgulloso de ser hongkonés. Me encanta mi cultura, mi idioma, me gusta mi ciudad, que me llamen hongkonés en lugar de chino".

Chan, un ingeniero de 26 años, es líder del Partido Nacional de Hong Kong, otra formación con un centenar de personas involucradas que sobrevive gracias a donaciones del público.

Cuando se cumplen veinte años de la devolución de Hong Kong a manos chinas, Chan también considera que su hogar está en peligro.

"Tras 1997 (cuando la ciudad volvió a ser gestionada por el régimen comunista), millones de emigrantes chinos vinieron a Hong Kong, se introdujo el sistema de educación nacional en nuestro sistema, trataron de aplicar el mandarín (...) En muchos aspectos están destruyendo la identidad del pueblo hongkonés", denuncia.

De ahí que la visita que hoy comenzó el presidente chino al territorio para el vigésimo aniversario de Hong Kong en China despierte más animadversión que alegría.

"Es una gran molestia", opina la joven Yau: "grandes atascos, muchas banderas rojas (emblema de Pekín); nos hace sentir que Hong Kong está siendo colonizado por el Gobierno del Partido Comunista".

Ambos no parecen ver la luz al final del camino, pero comparten las ganas por seguir peleando contra "el imperio".

"Según la Historia, no importa cuán grande es un imperio, llegará el día en que caiga. Como el imperio romano, la Unión Soviética... El Partido Comunista chino puede ser el próximo", reflexiona Chan.

Y reconoce: "No podemos conseguir la independencia ahora, tenemos que esperar, sobrevivir hasta que caiga. Entonces tendremos libertad".