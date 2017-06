Ombudsman de El Salvador felicita con "júbilo" a nuevo cardenal Rosa Chávez

La ombudsman de El Salvador, Raquel Caballero, felicitó hoy con "júbilo" al nuevo cardenal Gregorio Rosa Chávez por su nombramiento y destacó su papel en la búsqueda de niños desaparecidos durante la guerra civil (1980-1992).

"La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, felicita con mucho regocijo, júbilo y esperanza a monseñor Gregorio Rosa Chávez", publicó la defensora del pueblo en sus redes sociales.

Caballero también destacó que el cardenal es un "miembro activo" de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el conflicto civil, en el cual desaparecieron unas 8.000 personas en 12 años.

El papa Francisco ordenó este miércoles cardenal a Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, a quien impuso la birreta cardenalicia y entregó el anillo respectivo, en una ceremonia en la basílica de San Pedro del Vaticano.

Rosa Chávez es el primer obispo auxiliar de la historia nombrado cardenal y ahora pasa a formar parte del Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica, junto con los otros cuatro cardenales que nombró hoy Jorge Bergoglio en su cuarto consistorio.

El papa Francisco "me dijo cosas muy hermosas cuando me entregó el capelo y eso me ha dado mucho ánimo", dijo Rosa Chávez en un vídeo grabado en el Vaticano y difundido por la Iglesia salvadoreña en sus redes sociales.

Se espera que el primer cardenal salvadoreño arribe al país centroamericano el próximo 4 de julio, donde será recibido en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero por la feligresía y presidirá su primera misa como cardenal el 8 de julio.

El cardenal Rosa Chávez, nacido en 1942 y ordenado en 1970, es uno de los principales promotores de la canonización de monseñor Óscar Romero y fue uno de los representantes de la Iglesia salvadoreña en los diálogos de paz que dieron fin a la guerra civil.