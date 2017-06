Karlovy Vary homenajea a Uma Thurman, Ken Loach y James Newton Howard

El festival de cine de Karlovy Vary comienza mañana su 52 edición, durante la que homenajeará a la actriz Uma Thurman, al director Ken Loach y al compositor James Newton Howard.

Thurman, que saltó a la fama con "Dangerous Liasions" (1988) y ha protagonizado películas como "Pulp Fiction" (1994), "Gattaca" (1997) o los dos volúmenes de "Kill Bill" (2003 y 2004), recibirá en la gala inaugural el "President's Award" en reconocimiento a su contribución al mundo del cine.

Esa noche recibirá idéntico galardón el intérprete norteamericano Casey Affleck, que este año ganó el Óscar al mejor actor por su trabajo en "Manchester By The Sea" (2016) y que tiene en su haber filmes como "Gone Baby Gone" (2007) y "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford" (2007) o, como director, "I'm Still Here" (2010).

Mientras que Loach, uno de los pocos directores que ha ganado dos veces la Palma de Oro de Cannes, por "The Wind That Shakes the Barley" (2006) y "I, Daniel Blake" (2016), recibirá el lunes 3 de julio, en el marco del trigésimo aniversario de la creación de la Academia de Cine Europeo, el Globo de Cristal por su contribución artística extraordinaria.

Loach recibirá este galardón junto con el guionista británico Paul Laverty, con el que ha colaborado en doce largometrajes -incluidos los dos ganadores de Cannes y otros títulos como "Sweet Sixteen" (2002) "Looking for Eric" (2009) o "The Angels' Share" (2012)- y dos cortos.

El compositor estadounidense James Newton Howard, que ha sido nominado ocho veces al Óscar y ha compuesto la música de 120 películas, entre ellas "Pretty Woman" (1990), "The Fugitive" (1993), "The sixth sense" (199), "The Dark Knight" (2008) y toda la saga de "The Hunger Games", recibirá el Globo de Cristal también en la gala inaugural.

Por su parte, el actor californiano Jeremy Renner, protagonista de la oscarizada película "The Hurt Locker" (2008), o "Arrival" (2016), que interpreta a Ojo de Halcón en las cintas de superhéroes de Marvel y que ha aparecido en la saga de "Mission: Impossible", recibirá en la clausura del festival el "President's Award".

Renner también presentará en Karlovy Vary su última película, "Wind River", dirigida por Taylor Sheridan, guionista de filmes como "Sicario" (2015) o "Hell or High Water" (2016).

En la sección principal de largometrajes de ficción competirán por el Globo de Cristal doce películas, seis de las cuales suponen el debut de sus realizadores, una selección que no cuenta con trabajos hispanoamericanos.

Sí habrá un filme en español en la sección de documentales: "Muchos hijos, un mono y un castillo", del actor madrileño Gustavo Salmerón, que constituye una alegoría de la España de la crisis.

El director colombiano Ciro Guerra, autor del "El abrazo de la serpiente" (2015), la primera cinta de Colombia que fue nominada a los premios Óscar, formará parte del jurado de la Sección Principal de largometrajes de competición.

En el jurado de Documentales de competición estará el dramaturgo español Roberto Cueto.