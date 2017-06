Celades: "Viendo a mis jugadores me quedo tranquilo"

Albert Celades, seleccionador español sub-21, huyó del papel de favorito en la final del Europeo de Polonia ante Alemania, convencido de la dificultad que encontrarán para ser campeones sin dejarse llevar por la euforia que dijo les rodea, pero que no cala en sus jugadores.

"En muchos medios antes de empezar la Eurocopa ya nos daban como favoritos, con la buena trayectoria con la que empezamos hubo una euforia grande alrededor del equipo en España, pero lo hemos hablado internamente, somos muy conscientes de lo que nos ha costado llegar aquí. Es una realidad que nos costó mucho llegar aquí", aseguró en rueda de prensa en el Cracovia Stadium.

"Independientemente de la euforia externa, que existe, somos conscientes de nuestra realidad. Viendo a mis jugadores me quedo tranquilo, saben que tienen que competir al cien por cien para tener éxito y mañana todavía más en una final y ante Alemania", añadió.

Celades elogió a Alemania, al que ve como rival más fuerte de todo el torneo. "Tenemos mucho respeto por Portugal e Italia porque han sido dos rivales muy difíciles y magníficas selecciones pero Alemania está en la final y aquí los milagros no existen. Hay mucho trabajo y talento detrás. Sabemos que vamos a tener que hacer algo más de lo que hemos hecho hasta ahora, pero estamos preparados para afrontar el partido con la mejor mentalidad".

En su análisis de la selección germana, Celades destacó que "cuenta con magníficas individualidades" pero también "un nivel colectivo muy bueno" y "gran organización". Se mostró convencido de que habrá que sufrir para salir campeones de Europa.

"Hay que hacer muchas cosas bien para poder ganar y dominar aspectos del juego. Hasta ahora el recorrido que llevamos en esta Eurocopa está funcionando bien e intentaremos que siga así, pero habrá que hacer mucho bien para ganar", añadió.

No quiso entrar a declaraciones de jugadores alemanes que prometieron dureza para no dejar jugar a los españoles su fútbol. "Desconocía las declaraciones pero no voy a entrar a valorarlas. Nosotros entraremos a la final a hacer nuestro juego y tenemos que estar preparados para cualquier contratiempo".

Curiosamente, no hace muchas fechas, la selección alemana visitó las instalaciones de La Ciudad del Fútbol para estudiar de cerca la metodología de trabajo de la selección española en todas sus categorías.

"Alemania es una potencia en el mundo del fútbol. Nos hemos enfrentado muchas veces en todas las categorías, en las pequeñas y la mayor, ya casi se ha convertido en un clásico. Todo lleva su tiempo, todo evoluciona y no solo ellos, todos estamos pendientes de lo que podemos aprender en otros sitios. Nosotros también hacemos seguimientos donde creemos que podemos aprender. Tenemos todo el respeto del mundo por una federación como la alemana", declaró.

Por último, el seleccionador español no usó excusas por el desgaste o el cansancio físico. "En una final no hay excusas y el tema psicológico es más importante que el físico". Y auguró un gran partido. "Nos enfrentamos a un magnífico equipo como Alemania que tiene muchos recursos. Se enfrentan en la final dos equipos que quieren atacar, ser protagonistas y creo que vamos a ver un bonito partido".