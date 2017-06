El internacional argentino Walter Montillo anuncia su retirada del fútbol

El internacional argentino Walter Montillo anunció hoy su retirada del fútbol profesional debido a los problemas físicos que le persiguen en los últimos meses y que le impiden actuar con regularidad.

"Es la última vez que llego a un estadio para una rueda de prensa. Paso a ser un exjugador. No quiero quitarle el puesto a los más jóvenes", dijo entre lágrimas Montillo, en una rueda de prensa con la presencia de su mujer y sus dos hijos.

Principal contratación del Botafogo de Río de Janeiro para este año, el argentino sufrió cinco lesiones desde su llegada al club que le impidieron ser un habitual en las alineaciones del técnico Jair Ventura, participando apenas en 17 encuentros.

El mediapunta, de 33 años, aseguró que "infelizmente, mi cuerpo avisó que no podría jugar al 100 %. Lo intenté, pasé 2 meses entrenando, hice de todo para volver y no lo conseguí", aseguró sobre su última lesión.

Este último lunes, tuvo que retirarse del césped a los siete minutos en el partido que su equipo jugó ante el Avaí, el último de los 15 años de carrera profesional de Montillo.

"Siempre le dije a mi esposa que jugaría hasta el momento que no pudiera dar el máximo. Este momento llegó ahora", dijo entre lágrimas.

"Creo que para el club y para mi la decisión es la correcta. No me quedaré aquí cobrando un salario esperando si puedo jugar", agregó el ya exjugador, quien se quiere "quedar con todas las cosas buenas que me dio el fútbol".

"Es el momento de parar, dejar el lugar a los que vienen. Me llevo los mejores recuerdos de este grupo, siempre me ayudaron con una sonrisa y una palabra, lo agradezco pero voy a ser egoísta y pensar en mí. Lo que no fui en toda mi carrera lo seré hoy, me quiero quitar este peso de la espalda, no consigo hacer lo que hacía antes", afirmó.

Consciente de las esperanzas que tenía la afición del Botafogo en él para esta temporada, Montillo pidió "disculpas" por si su llegada generó "una expectativa muy grande que no alcancé, pero forma parte del fútbol".

"Lo intenté y no pude, pero fue muy importante haber jugado aquí, aún sin poder mostrar mi fútbol", dijo.

El argentino admitió que el técnico del club no estaba de acuerdo con su decisión: "Jair (Ventura) no concuerda con la decisión, pero le dije ¿qué puedo hacer? El cuerpo avisa".

Nacido en Lanús, Montillo se inició en las categorías base del San Lorenzo Almagro, club con el que conquistó la Copa Sudamericana en 2002.

A mediados de 2006, fue cedido al Morelia mexicano un año, antes de volver a San Lorenzo y ser vendido posteriormente a la Universidad de Chile, donde se convirtió en uno de los principales jugadores del campeonato local y ganó el Apertura de 2009.

A mediados de 2010, Montillo fichó por el Cruzeiro de Belo Horizonte brasileño, donde se convirtió en ídolo de la afición local y en el máximo goleador extranjero del club.

Sus buenas actuaciones en el Cruzeiro le permitieron ser convocado con la selección argentina. En 2013, fichó por el Santos, donde jugó un año antes de recalar en el Shandong Luneng chino, con el que ganó una Copa y una Supercopa.

El Botafogo apostó por Montillo esta temporada en su vuelta a la Copa Libertadores, aunque las lesiones le impidieron actuar con regularidad.

"En el momento en que no soy útil, no puedo seguir. Estoy feliz por la decisión que tomo y triste por no poder jugar en el Botafogo lo que jugué en mi carrera", comentó.

"Agradezco a todos los clubes en los que jugué y a sus aficiones. Siempre di mi máximo y nunca me guardé nada", dijo Montillo, quien ahora empezará una nueva etapa.

"Toda mi vida fui jugador. No sé hacer otra cosa. Estoy preparado para comenzar a estudiar lo que haré a partir de ahora. Descansaré uno o dos meses. Tomé la decisión más importante de mi vida. No sé todavía si continuaré trabajando en el fútbol, necesito un tiempo para prepararme", finalizó.