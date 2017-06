El colombiano Betancur encantado de haber entrado en el equipo para el Tour

El colombiano Carlos Betancur se mostró "encantado" de haber podido entrar en el "nueve" del equipo Movistar para disputar el Tour de Francia, donde trabajará para su compatriota Nairo Quintana.

"He venido trabajando bastante bien, pero estar en el '9' del Movistar es difícil. Con trabajo y haciendo las cosas bien, tenía la ilusión y se pudo dar, aunque haya sido en el último momento", dijo el ciclista.

Pese a que no tenía seguro formar parte del equipo español en la ronda gala, Betancur afirmó que preparó toda su temporada con vistas a esa carrera, por lo que se mostró confiado en que estará en un gran momento de forma.

"Me voy encontrando mejor, perdiendo bastante peso, pero creo que voy a estar al cien por ciento. En los últimos meses he entrenado pensando en el Tour y se dio la casualidad de que me dieron la oportunidad de estar. Tengo la preparación y muchas ganas", dijo.

En el análisis de la carrera que comenzará el próximo sábado en Düsseldorf, el colombiano aseguró que la dificultad estará en el llano, porque en el Tour "están los mejores de cada equipo" y eso hace que haya mucho estrés.

En la parte montañosa, Chaves señaló que se trata de puertos largos pero no demasiado duros.

El colombiano se mostró confiado en las opciones de su compatriota Quintana: "Creo que se ha recuperado del Giro de Italia y va a estar muy bien aquí". EFE.