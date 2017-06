"McGregor no tiene chance", dicen expertos uruguayos del boxeo

Expertos del boxeo de Uruguay como el púgil Caril "Ratón" Herrera y el presidente de la Comisión Uruguaya de Boxeo Amateur y Profesional, Sergio Márquez, dijeron a Efe que Conor McGregor no tiene posibilidades de vencer a Floyd Mayweather y que sólo es una pelea por dinero.

"La pelea entre Mayweather y McGregor es un negocio, sabemos que Mayweather le va a dar una paliza, le va a pegar por todos lados a McGregor, (éste) no tiene chance en boxeo", manifestó Herrera.

El boxeador dijo que verá la pelea porque siempre que boxea el estadounidense "es un espectáculo seguro".

"Mayweather se retiró con todos los honores. Él vuelve por la plata, no digo que le falte plata, pero es un hombre muy inteligente, un hombre de negocios", aseguró Herrera sobre el boxeador que volverá a pelear luego de casi dos años de inactividad oficial.

"El Ratón" dijo que, para ganarle a Mayweather, McGregor debería "agarrarlo con una cuerda, atarlo y pegarle, porque no lo va a agarrar a en toda la noche", y agregó que el estadounidense se hace un picnic si la pelea entre estos dos luchadores es en condiciones boxísticas.

"Está todo planeado esto, ¿por qué Mayweather no pelea en la jaula? Porque es un hombre inteligente, no va a ir al juego de McGregor, pero McGregor sí va al juego de Mayweather, porque es el hombre del dinero, el hombre de la magia", dijo Herrera, y agregó que esta pelea no es por el honor.

El boxeador uruguayo expresó que el estadounidense recibe críticas y toda clase de comentarios pero que nadie pudo ganarle y que él lo admira.

"Todo el mundo le da palo pero nadie descubrió la fórmula para ganarle, y McGregor no la tiene", concluyó Herrera.

En este sentido, Sergio Márquez dijo que esta pelea "es un circo".

Agregó que Mayweather ya no tiene rivales en el boxeo y lo que busca ahora es acaparar mayores ganancias con el PPV (pago por evento) que le proporciona el mayor número de interesados en ver la pelea, ya que a los aficionados del boxeo se sumarán los de las artes marciales mixtas (MMA).

"Ya peleó con todos los mejores y les ganó, entonces como el que más vende PPV de las artes marciales mixtas es McGregor, él además de acaparar al público que tiene abriría otro mercado de PPV, el de los de MMA que van a ver la pelea también. Entonces se van a juntar los dos y van a hacer algo histórico", señaló Márquez.

El dirigente aseguró que el norteamericano intentará hacer que se completen todos los rounds de la pelea y que le dará una lección de boxeo al luchador irlandés.

"Convengamos que el boxeo siempre es show", dijo y explicó que lo llama así por las luces, la televisión, y demás elementos que forman parte del contexto de la pelea, pero agregó que habitualmente es un show entre deportistas en condiciones similares, mismo peso y misma categoría, y sentenció: "acá no hay equivalencias".

El polémico combate se dará el próximo 26 de agosto en la Arena T-Mobile de Las Vegas (Estados Unidos), y para ambos peleadores se tiene estimado una bolsa de 400 millones de dólares, es decir 300 millones para Mayweather y 100 millones para McGregor.