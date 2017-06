Alcaldía habilita dos tribunas del Pascual Guerrero a América para juegos en Liga

La Alcaldía de Cali ha decidido habilitar dos tribunas del estadio Pascual Guerrero para los juegos del América en condición de local durante la próxima Liga Águila. Los aficionados del cuadro 'escarlata' solo podrán ubicarse en las tribunas oriental y occidental, parcialmente.

El cuadro vallecaucano, quien ya cumplió con la sanción impuesta por la Dimayor para el torneo local, no contaba con el permiso del alcalde Maurice Armitage, quien dijo días atrás que "hasta que no se garantice la seguridad, no habrá fútbol en Cali".

Para poder contar con su hinchada nuevamente en el estadio Pascual Guerrero, América debió presentar un plan de contingencia al distrito; sin embargo, aún no se habilita la totalidad del escenario, puesto que las tribunas norte y sur, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Tanto América como Deportivo Cali aún deben pagar tres fechas de sanción a puerta cerrada en los próximos juegos de Copa Águila.