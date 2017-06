Murray se borra de la exhibición de Hurlingham por problemas en la cadera

El británico Andy Murray se ha dado de baja en el torneo londinense de exhibición de Hurlingham, donde este viernes tenía previsto disputar un encuentro de preparación para Wimbledon, debido a unas molestias en la cadera.

El número uno del mundo, de 30 años, que a partir de este lunes defiende el título en Wimbledon donde abrirá la pista central a partir de las 13:00 horas locales, como manda la tradición, ha señalado en un comunicado que su cadera le duele y que necesita descansar.

"Lamentablemente no me encuentro preparado para jugar en Hurlingham, mi cadera me duele todavía y necesito descansar", ha dicho Andy en una nota.

El jugador de Dunblane llegará así con poca competición y partidos sobre hierba a la defensa del título en el All England Club, tras ser derrotado a las primeras de cambio la pasada semana en el torneo de Queen's por su compatriota Jordan Thompson, 90 del mundo. EFE.