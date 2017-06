Durante mucho tiempo he soñado con el Mundial, pero quiero ser cauto: Falcao

Falcao García disfruta de sus vacaciones y tras un descanso en República Dominicana, llegó a Bogotá para atender asuntos comerciales y habló de lo que viene con el Mónaco, Selección Colombia, Mundial de Rusia y aprovechó para enviarle un saludo a Nairo Quintana previo a su participación en el Tour de Francia.

'El Tigre' de gran temporada con el Mónaco donde marcó 30 goles, fue campeón de la Liga francesa y semifinalista de la Champions League, renovó su contrato hasta el 2020 y así analiza lo que viene en su carrera deportiva.

Mónaco

Ha sido fundamental en esta temporada, me han dado la confianza y la continuidad durante cada fin de semana, para poder hacer lo que siempre he hecho, ellos nunca dudaron de esto.

Con respecto a la nueva temporada es normal que tengan algunas ventas, pero el club está preparado para suplir los jugadores que van a salir y seguramente la mentalidad va a ser la de pelear los campeonatos que vamos a disputar, no tengo ninguna duda.

Jugadores de la Selección que cambiarían de equipo

Son situaciones personales de cada uno, yo creo que como jugador todos quieren solucionar su futuro lo más pronto posible, pero aveces esto no depende de nosotros y los que tienen la última palabra son los clubes. Concejo no podría dar ojalá que por el bien de la Selección se pueda resolver lo más pronto posible.

Jugador que llevaría al Mónaco

Llevaría a un colombiano para que me haga compañía.

Rusia 2018

Durante mucho tiempo he soñado con esto, ha sido una de las razones y motivaciones durante los últimos años que no han sido tan fáciles como para seguir adelante, para luchar y creo que estamos muy cerca, Colombia depende de si sola, tampoco me quiero adelantar mucho y quiero ser precavido en este tipo de respuesta y de lo que pienso, porque lo soñé tanto en la anterior Eliminatoria que quiero ser más cauto y vivir el día a día, disfrutarlo, que si Dios seguramente me permite y me da la oportunidad de estar ahí pues llegará, mientras tanto disfrutaré en mi club y en cuando me toque venir a la Selección, porque pasa muy rápido y después cuando llegue el momento del Mundial se disfrutará, pero ahora tenemos que enfocarnos en la clasificación.

Retiro en Europa o Colombia

No lo tengo decidido, hay un sueño que me hace falta por cumplir, pero hay que ver las etapas en que estoy como profesional, la opinión de la familia pesa mucho y de cómo me sienta en ese momento, tengo unos años más en Europa.

Mbappé

Como compañero quisiera que se quedara, conmigo, ahora pensando en él, no sé donde quiere jugar, pero solo le puedo desear que elija el lugar donde sea feliz.





Mejores goles

El que le hice al Manchester City en Champions fue muy lindo, pero con el Atlético de Madrid en finales fueron goles muy importantes y con la Selección los dos a Paraguay.





Nairo Quintana - Tour de Francia

Estamos contigo Nairo, mucha fuerza.