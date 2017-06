Falcao dice que el Mundial de Rusia es la motivación para seguir adelante

El delantero colombiano del Mónaco, Radamel Falcao García, aseguró hoy en Bogotá que la posibilidad de disputar el Mundial de Rusia es una de sus "principales motivaciones" para seguir adelante, y agregó que mantiene la fe en Dios para que ese momento llegue.

"He soñado mucho con el Mundial, que es una de mis principales motivaciones para seguir adelante, pero no quiero adelantarme a los hechos, así que si Dios me da la oportunidad de estar ahí, ese día llegará", dijo el cañonero en una rueda de prensa.

El de Santa Marta destacó el buen momento que atraviesa la selección colombiana, segunda en las eliminatorias sudamericanas a falta de cuatro fechas para el fin, y consideró que la clasificación "está cerca".

'El Tigre' también se refirió a la incertidumbre que atraviesan varios jugadores de la selección con sus respectivos clubes, entre ellos James Rodríguez del Real Madrid, y expresó su deseo de que tomen una decisión que los beneficie a todos.

"Por el bien de ellos y de la selección, espero que todos los que tengan que tomar alguna decisión lo hagan de la mejor manera posible y sobre todo que los haga felices", señaló.

El delantero colombiano también habló de la posible salida de algunos jugadores del Mónaco, del cual es capitán, y afirmó que la situación es "normal" y que el club está preparado para afrontarla.

"Siempre se siente cuando se toca la estructura de un equipo, y a veces lleva tiempo para que los nuevos jugadores se acoplen al ciento por ciento, pero el club está preparado para enfrentar esa situación", subrayó.

Falcao visitó Bogotá en la presentación de la nueva edición del reloj "Classic Fusion Falcao", hecho a su nombre por la marca de relojes suizos Hublot, con la que también conmemora una alianza de cinco años.

"Esto significa mucho para mí por todo el apoyo y el respaldo que la marca me ha mostrado, pues siempre ha estado ahí, tanto en los momentos difíciles como en los triunfos", dijo.

Con las ganancias de la primera edición de este reloj, fabricado en 2013, se construyó un polideportivo palafítico en la población de Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, que permite a los niños hacer deporte.

Igualmente, parte de los frutos económicos de esta nueva edición estarán destinados a adquirir dotaciones Nike, que serán donadas a la fundación Juventud Libre para que los niños de Nueva Venecia continúen su desarrollo como deportistas.